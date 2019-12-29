26万人连署反对也没用 悉尼照常办跨年烟火秀

悉尼跨年烟火已经成为每年全球瞩目的节目，但在今年 澳洲各地野火狂烧形成的有毒烟雾弥漫悉尼等其他重要城市之际，民间联署请愿要求取消悉尼跨年烟火，并运用举办烟火秀的经费来对抗丛林野火的请愿人数已经高达26万，不过悉尼官员表示跨年烟火将照常施放。

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据报道， 悉尼今年烟火秀花费不菲。因此，民间请愿书主张，这笔经费若用在支持义消和饱受严重旱灾之苦的农民身上会比较好。澳洲各地野火狂烧形成的有毒烟雾，已经笼罩悉尼和其他主要城市数周。

请愿内指出，空气中的烟雾已经够多了，而悉尼港上方的大型烟火秀“可能会伤害部分民众”。而“洪患和火灾不断，2019年对澳洲来说是灾难性的一年。各省都应该向烟火说不。”

对此，悉尼市发言人表示，当局很感激民众反对在野火危机之下举办烟火秀，不过取消这项庆典对受影响社群带来的实际效益并不大。

发言人称，我们15个月前就展开跨年庆祝活动的准备和计划工作，用来维护群众安全和清理作业的预算，大多都已经花下去了。与此同时， 取消活动会重创悉尼商家，也会毁了海内外数以万计民众为跨年活动安排好的飞机、住宿、用餐计划。」

悉尼市议会补充说，市议会已经捐款62万澳元来支援野火及干旱应变措施，也会透过电视转播烟火秀来宣传红十字会的一支救灾基金。



接下来几天预计将有一波热浪横扫新南威尔斯省部分地区，野火火势预计将在31日恶化。



受到毁灭性烈焰摧残，野火灾情最惨重的新南威尔斯省境内多个市镇全镇已成废墟，相当一整个比利时国土的面积化作灰烬，8人不幸丧命。