台军黑鹰坠落 蔡英文慰问遇难上将遗孀 马英九指不舍难过

自台北方面消息，台湾总统蔡英文在周四向当天稍早发生的台军一架黑鹰直升机在迫降中坠毁，造成台军参谋总长沉一鸣等人殉职的涉事家属予以慰问和哀悼。前总统马英九另表示，参谋总长沉一鸣，当年由他任命为空军司令，并指，“这么优秀的将领不幸丧生，内心相当难过、不舍。”

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台湾空军一架UH-60M黑鹰直升机，今天早晨搭载多名将领，从台北松山基地起飞，要前往直兰东澳慰勉部队，因不明原因于八点零七分坠毁在新北市乌来山区桶后溪溪谷。据报道显示，出事的黑鹰直升机上的十三名人员，是台湾空军重要军官，其军衔除参谋总长沈一鸣最高阶是上将外，其余还有两位中将、三位少将、两位中校等。他们的职务包括后勤次长、通讯次长、作战计画室处长、政战局副局长、情报次长室助理次长等。死亡八人中，包括一位上将、两位少将，中校、少校、上尉各一位，及两位士官长。飞机上另有五人在事发后获救生还。

据中央社报道显示，蔡英文指出，这起事件让多位国军优秀将领因公殉职，尤其是过去表现优秀及尽职的沉一鸣，她感到相当悲伤，也要对罹难者家属致上最深的哀悼之意；后续要请台国防部协助家属，让罹难者安心离去。蔡英文称，已请相关单位在救援任务结束后，展开调查工作，务必要理清事故原因。此外，也宣布即日起，所有军事单位降半旗3天，表达哀悼之意。蔡英文还介绍称，事发后已与沉一鸣夫人连络过，表达慰问与哀悼之意，并称沉一鸣夫人是她见过最坚强女性，她也了解到国军眷属都很辛苦。沉一鸣夫人则向她表示“会坚强下去”。

作为此次事件中遇难的台军最高阶军官，现年62岁的沉一鸣去年7月才接任参谋总长，被指专业学养俱佳，是备受肯定的军事将才，不但是幻象战机首席试飞官，更在40年前曾秘密派驻阿拉伯也门共和国，担任“大漠计划”教官。就这一事件，马英九在当天下午参加助选活动时指出，获得黑鹰直升机坠落消息后，坦言心情受到影响，他称，尤其是参谋总长沉一鸣上将，当年由自己任命为空军司令，后续到国防部担任军政副部长，而后担任参谋总长等，是非常优秀的军官。马英九说，当年从法国购买幻象战斗机，沉一鸣也是将战机接回国内的主要人物，这么优秀的将领不幸丧生，内心感到非常难过、不舍。

同样就该事件，蔡英文总统争取连任竞选办公室发声明，表示由于今次事件，蔡英文作为三军统帅，与行政团队正以全力进行救援并釐清事故原因，蔡英文及副总统候选人赖清德即日起三天，将暂停选举造势活动及相关行程。国民党总统候选人韩国瑜竞选办公室亦发声明，表示因军方发生重大事故，韩国瑜原订今天的录影专访及明日公开行程，都将取消。希望让社会资源与政府团队能全力投入救援工作与理清事故原因。副总统候选人张善政原订今日下午的公开行程，都将取消。此外，亲民党总统候选人宋楚瑜透过脸书表达深痛哀悼，并期盼蔡英文尽速稳定军令指挥体系，让国防战备工作恢复常轨，以安定民心。