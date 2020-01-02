日本官员搜查戈恩东京住所 其被指有2本法国护照或与出逃有关

自东京方面消息，日产前董事长卡洛斯·戈恩(65岁)近日在保释期间逃亡至黎巴嫩，东京地方检察厅周四对他位于东京都港区的住所实施了入内搜查，戈恩在保释期间曾住在这里。另据日本广播协会（NHK）引述消息人士的话称，法国政府出于某种原因曾向戈恩颁发了第二本护照。这两本法国护照原本都交给了律师保管。

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拥有法国、黎巴嫩和巴西三国国籍的戈恩通过美国代理人在12月30日发表的声明中写道，“我并非逃离审判，而是逃离不公正与政治迫害。”戈恩的声明称，“我人正在黎巴嫩。我已不是有罪推定、无视我基本人权的不当日本司法制度的人质。”他于2018年11月19日在东京机场被日本官方逮捕，面临包括隐匿收入、挪用公款等4项罪名指控，但戈恩本人否认这些指控。消息人士称，日本移民管理部门的数据库中没有戈恩离开日本的记录。日本检察官和警方正在调查戈恩如何逃出该国的细节。据黎巴嫩官员介绍称，戈恩是持一本法国护照合法进入黎巴嫩，但是戈恩的一名日本律师指，根据戈恩的交保条件，他的3本护照必须交由律师保管。

就戈恩是如何顺利出境并飞离日本之谜，NHK的报道引述消息人士的话称，今年5月，出于需要，戈恩的律师请求日本法院改变保释条件，法院因此允许戈恩持有他的第二本法国护照，但是护照放在一个上锁的箱子中。此前，部分黎巴嫩媒体报道称，戈恩被藏在乐器的箱子里从大阪关西机场出境。据法国报纸报道，离开日本后，戈恩或许从土耳其乘坐私人飞机抵达了黎巴嫩。使用私人飞机时必须事先向机场管理方提交申请。据称申请时无需填写乘机人姓名，但出境时则和民航一样，必须当面确认。有分析指，抵达土耳其的戈恩或许继续使用其持有的第二本法国护照合法入境，并同样以此继续前往黎巴嫩入境。戈恩的日方律师弘中惇一郎在周四介绍称，他们的律师团队持有戈恩名下的三国护照，但未提及戈恩被指所拥有的第二本法国护照内容。