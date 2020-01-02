美国体育史上第一职业经理人 NBA前任总裁大卫·斯特恩去世

美国篮球职业联赛（NBA）前总裁大卫·斯特恩在当地时间1月1日因病去世，享年77岁。这一消息被发布后，包括NBA著名的乔丹、奥尼尔、克劳福德和霍福德等球星纷纷在网上发文悼念。乔丹评价说，“没有大卫-斯特恩，NBA就不会是今天的样子。没有大卫，就不会有今天的我。”

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就这一消息，他生前曾长期供职的NBA介绍称，斯特恩去年12月12日突发脑出血，随后进行了手术抢救。在同病魔搏斗了三周之后，斯特恩最终不幸离世。NBA现任总裁萧华随后通过声明宣布了这个悲痛的消息。声明写道，“长达22年，我一直都近距离观察大卫工作，他是我的导师，也是我最亲爱的朋友之一。”萧华在声明中指出，“和每一位NBA传奇一样，大卫拥有卓越的天赋，但是他总是强调最基础的东西 准备、对细节的专注以及努力。” 萧华的声明称，“1984年，大卫成为NBA总裁，当时联盟正处在一个十字路口。”萧华补充说，“在斯特恩担任总裁的30年里，他开创了现代全球化的NBA。因为大卫，NBA真正成为了一个全球品牌，他不仅是历史上最伟大的职业体育联盟总裁之一，更是他所在的时代里最具影响力的商业领袖之一。NBA的每一位成员都受益于大卫的愿景和激励。我们向大卫的妻子和家人表达最沉痛的哀悼。”

斯特恩被认为是当今世界伟大的职业经理之一，1984年他开始担任NBA联盟的总裁职务，通过有力的商业包装、明星战略以及国际化推广等措施将NBA发展成为世界上成功的职业体育联盟，年运营收入超过30亿美元，以43种语言传播到215个国家。旗下不仅拥有NBA、WNBA和NBDL三大联赛，还同时囊括了电视台、网络、杂志等媒体，经营范围涉足影视、餐饮、服装等各个领域，是可以将触角伸向全球的庞大体育娱乐帝国。与此同时，NBA在斯特恩任职30年间带领联盟飞速发展，并成功打开这一商业品牌和文化传播在中国市场的大门。

1984年，斯特恩上任成为NBA总裁，他后来在一次演讲当中回忆称，“1984年底，当时我和中国篮协的相关人士一起在斯普林菲尔德篮球名人堂参加活动。我在当时对他说‘如果中国男篮可以来美国打一场比赛，那一定能够极大限度的增加我们的友谊。’当然，这一切并不像现在所说的那么简单，可在不久之后我们收到了一份电报，上面告知我们中国男篮何时会到达，一切都是这样开始的。”他透露称，当时中国男篮与克利夫兰骑士进行了一场比赛。1989年，他更是亲自来到北京，希望能够让NBA的比赛登上中国的电视荧幕。于是就有了令中国球迷耳熟能详的那个故事，斯特恩出现在了中央电视台门口，在寒风中苦等了不少时间，最终将比赛录像带交付央视，并开启了双方达成合作协议的可能。

斯特恩回应称，当时“我以为我们约好了，但央视的李先生却表示他的记录中没有任何预约信息。”由于外籍人士进入中央电视台需要向上级请示，因此当时的他只能苦等。随后几经交涉随着双方协议的初步达成，起初的几年，NBA都免费的向中国提供录像带。1994年，中央电视台第一次以直播的方式播出了NBA总决赛的盛况。电视转播的开展，让NBA在中国的影响力进一步扩大。1999年，王治郅成为了首位被NBA选中的亚洲球员。2001年，他正式登陆NBA，一年后姚明当选为状元秀成为了首位没有美国篮球背景的外籍状元。2004年起，NBA开始举办中国赛，当年的赛事分别在上海和北京举行，对阵双方是拥有姚明的休斯敦火箭，以及刘炜正在试训的萨克拉门托国王队。

就此番斯特恩去世的消息，湖人队当家球星勒布朗-詹姆斯也与众多其他球星一样，通过IG向斯特恩表示哀悼。詹姆斯在IG上晒出了2003年NBA选秀大会他以状元秀身份上台与斯特恩握手的照片，并写下了这段文字。“我永远都不会忘记你在台上喊出我的名字，然后我和你握手。我的梦想成真了！”他写道，“感谢你对篮球这项美丽运动的付出，它改变了许多年轻人与孩子的人生。更重要的是，你的愿景让我们的比赛成为一项全球化的运动，而且只有你可以让这个愿景实现！你做到了。让我们的比赛成为全世界最棒的运动！很荣幸能够认识你。请在天堂安息，大卫-斯特恩！在这个困难的时间，我要向你的家人和朋友表示哀悼！”