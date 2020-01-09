美国正面临严重流感季，50个州中有46个州广泛流行

美国联邦疾病防治中心(CDC)最新发布数据显示，美国正面临严重的流感季节。全美50各州中46个州的卫生当局在2019年12月最后一周均已呈报流感活动“广泛流行”。

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联邦疾病防治中心表示：这一季流感病毒很不寻常，今年的流感疫苗或许无法很有效对抗正在流行的流感病毒。全国有流感症状者前往看诊的比例，几乎飙升至2017 18年流感季节的最高峰值。两年前的流感季是10年来最严重，约6万1000人死于流感。

联邦疾病防治中心国内流感监测小组负责人布拉默(Lynnette Brammer)表示，这一年的流感季开始得特别早。去年11月下旬，从德克萨斯州到乔治亚州的深南地区，都受到流感重创。流感病毒随后在加利福尼亚州和落基山脉各州爆发，但直到最近散播到东北地区。

布拉默表示，这次流感大多数病例是由一种非常不同的B Victoria病毒引起。这种乙型病毒对儿童的影响往往比成年人和老年人大得多。本季到目前为止，有27名儿童死于流感。但小儿死亡人数通常到1月中旬才达到高峰。还有另外一种流感病毒A(H1N1)pdm09的流行情况也在上升中，它是“猪流感”大流行的后代 。猪流感2009年首次在美国出现，然后演变为季节性流感。