法国人对媒体信任度陷入空前危机

根据一个法国调研机构的一项年度调查结果显示，法国民众与新闻媒体机构之间的关系直落下降：59 %的法国人表示，仍然《很有兴趣》或《相当有兴趣》跟着媒体的传播来关注时事；但此比率比上一年减少了8个点数。法国人对媒体的信任度也创历史新低，只有50% 法国人表示信任媒体。

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根据法国世界报引述天主教十字架报康塔尔研究机构(l’institut Kantar)所作的年度调查结果显示，法国民众与新闻媒体机构之间的关系直落下降。调查结果，59 %的法国人表示，对仍然《很有兴趣》或《相当有兴趣》跟着媒体的传播来关注时事。但这比率比去年减少了8个点数。

这是1987年开始这项调查以来，数据下坠幅度最大的一次。这也证实了几年来的一个倾向，亦即在2015年恐怖攻击发生后，法国人对于媒体关注感兴趣的程度达到76%的高峰，几乎接近1993年的77% 最高纪录。

至于调查结果，法国人对于媒体的信任度，一直非常的低，如2019年，只有50 %的法国人认为广播电台的新闻是可信的，创下历史新低。

法国人对于当时的信任度则上升了2个点数，但仍然偏低，为40 %。相反地，对于纸张媒体的信任度上升了2个点数，为46%。

最后是对于网路新闻的信任度，自2005年开始调查以来，信任度耕地，为23% (下降了2个点数)，与信任度最高时，2015年的39 %相比，落差很大。

这项数据令人担忧，因其他调查机构同类的调查结果，也出现类似的数据。这显示了法国民众持续对于媒体的不信任。