法国铁路公司(SNCF)总裁兼首席执行官让·皮埃尔·法兰度宣布将有一经济计划以弥补罢工带来的损失。法兰度总裁说，罢工造成的损失预计将接近10亿欧元，他必须使财务重回正轨。 铁路公司的南方轨道工会(SUD-Rail)认为，这只是为了替此前已宣布的节约计划找一个借口。

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法国铁路公司总裁让·皮埃尔·法兰度（Jean-Pierre Farandou）上任后一个月，即碰上该公司自1938年1月1日成立以来的最大规模罢工。根据法兰度先生1月16日星期四所宣布的，这个让他付出沉痛代价的罢工所导致的损失，最终应达10亿欧元。他说为了能够弥补一部分因罢工导致的损失，他打算进行一项经济和撤资计划。虽然目前要提出可能的措施为时还早，但他表示：绝对不会裁员。

法兰度在记者面前说：“如果没有这个罢工，我们就会有一个非常棒的2019年。”但是罢工一直延长下去，他认为：“总的来说，我们的损失离10欧元不会太远。”他提醒说，铁路公司现已有8.5亿欧元的损失。

在这个数目上，12月5日开始的罢工意味着2019年公司短少了6亿欧元的收入。但无法计算这是否会导致整体财政年度的净亏损。他还说，我们会试着弥补罢工带来亏损额当中3亿至3.5亿欧元的那一部分。

法兰杜还说，他承诺法国国营铁路公司的董事会将在2月底，对有关内容进行更详细的评估，以及提出一个解决这种情况的计划。他说，将会提出一个经济计划，并试图理顺情况，但没有说明这项经济计划的规模。但他承诺：我不会动到正在服勤的员工。

他并指出，该计划将不会对《非行政》的生产就业有任何冲击，以应对这个罢工所造成的新情况及其经济影响。