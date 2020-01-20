日本法务大臣视察戈恩逃跑的关西国际机场

日本法务大臣森雅子19日视察日产前会长卡洛斯·戈恩被告逃亡时所利用的关西国际机场私用喷气机航站楼。

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戈恩去年12月29日的深夜从关西国际机场乘坐私人喷气机逃走。关西国际机场有私人喷气机专用航站楼，森雅子法务大臣视察了到出国为止的一系列的手续等。

卡洛斯·戈思被告逃亡黎巴嫩凸显了日本司法制度的问题点。法律界和政界对日本的保释制度及监控手段纷纷提出质疑，在20日召集的通常国会将展开有关现存的司法制度的讨论。

律师出身的自民党政调会长代理柴山昌彦在接受采访时指出：将要求当局认真对待这一事件。

他认为日本的司法制度有改善的余地，为了防止保释中的被告逃走，应该引进在被告身上安装卫星测位系统(GPS)装置的制度。

法务大臣森雅子在视察关西国际机场后指出：现在不会再发生同样的非法出境的事件了，今后将做出具体的指示，更加紧密地强化各方的合作。

以往的私用喷气机的安检与否由机长等来决定，在戈恩逃亡后的1月6日以后，对一切私用喷气机安检义务化，都必须进行安检。

另据一直对戈恩进行采访的律师乡原信郎在接受共同社采访时指出：逃亡后在与乡原的视频通话时戈恩表示：“策划了能100%成功的计划，但也有发生未能料到情况的可能性，所以成功率是75%左右”。