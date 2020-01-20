武汉肺炎四散：京深确诊三例 浙江深圳又现13宗疑似个案

继武汉之后，北京和深圳先后确诊三名曾经到武汉受新型冠状病毒感染的肺炎病例，确认香港专家忧虑，病毒已跨省扩散。随着春运人口大量流转，香港和中国内地各省市呼吁加强预防，中国卫健委更规定，所有发烧或肺炎症状病人均须查问是否曾到武汉。

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中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌昨(19日)午出席《城市论坛》节目时表示，部分确诊个案没有华南海鲜市场接触史，显示武汉其他市场或已受感染，病毒可能已在武汉内四散，而随着中国各地改以快速测试方法，预料其他省市可能陆续有确诊个案。

及至今天凌晨，北京和深圳先后公布确诊武汉肺炎，是继武汉以外第二和第三个中国城市确诊武汉肺炎个案。

根据中国传媒引述北京大兴区卫健委指，区内医疗机构接收两名发烧患者，确认是受新型冠状病毒感染的肺炎病例，二人之前曾去过武汉。目前患者在定点医院接受隔离治疗，无呼吸道症状，病情平稳。当局已对密切接触者进行医学观察，目前未有异常。

另外，广东省卫健委凌晨公布，深圳确诊一宗新型冠状病毒感染肺炎个案，病者66岁，居于深圳，病情稳定。病者上月29日曾到武汉探亲，本月3日出现发烧、乏力等症状，翌日返回深圳求医，再过一星期才转到定点医院隔离治疗。病者情况稳定。

其后，中国有更多地方发现疑似个案，分别是浙江省五宗，而已有确诊个案的深圳，再发现多八宗疑似个案。13人发病前均曾到过武汉。

浙江省卫生健康委员会(卫健委)公布，自上周五起，温州、舟山、台州及杭州共出现五宗疑似新型冠状病毒个案，病者都是由武汉到浙江后出现发烧及呼吸道症状，目前均在定点医院隔离治疗，病情稳定，密切接触者已进行医学观察，实验室检验结果正在复核中。

至于已有一宗确诊个案的深圳，再公布有八宗观察病例接受隔离治疗，并进行追踪调查和医学观察。深圳市已启动防控工作机制，在机场、码头、火车站和客运站等场所启动体温监测工作，加强病例排查，并会加强农贸市场管理，取缔违法售卖野生动物。

在上海，市长应勇不谈是否有疑似个案，他表示，上海已加强对可疑病例的甄别和筛选，对可疑病例的密切接触人士采取相应的防治措施，强调进一步加强对公共卫生的重视，一旦上海发生确诊病例，将依法依规及时向社会公布。

根据本台按各地公布资料统计，全球已有204例武汉新型肺炎确诊个案。

在已累积99宗怀疑个案的香港，议员呼吁加强预防机制，包括要求所有由中国内地来港后出现肺炎症状的病人均须呈报，而香港大学感染及传染病中心总监何栢良更指出，已出现确诊个案的深圳，与香港交流频繁，相信新型肺炎传入香港的机会高，建议港府应该认清今次爆发属重大传染病事件，尽快在口岸增设健康申报，认为当局可参考澳门、台湾、美国的监察办法。