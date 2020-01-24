金鼠年来临 台湾风水师卜卦预言特朗普

2020年1月25日中国年历庚子鼠年来临。台湾的风水师们占卜预测美国总统特朗普将摆脱麻烦走好运。但对刚脱离王室的哈里王子与夫人梅根都持谨慎态度。

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美国总统特朗普和萨塞克斯公爵与公爵夫人（也就是哈利王子和夫人梅根），都在猪年的尾巴经历了动荡：特朗普遭国会民主党弹劾；哈利和梅根脱离英国王室，切断与白金汉宫的脐带。

然而，如果相信中国命理师的说法，特朗普应该在未来几个月脱离麻烦，喘一口气。台湾名叫Gao Yu-lin的风水师用《易经》给特朗普卜卦后告诉法新社，特朗普在庚子鼠年前景繁荣，如同“天堂里的孩子”，能够跨越障碍，走向安全平静之路。

周六1月25日，金鼠年取代土猪年，特朗普面临竞选连任总统的考验。用海神妈祖庙占卜系统预测未来的女占卜师 Wang Hsin-yi似乎相信特朗普将能获得第二个总统任期。这位命理师说，2020年特朗普将会走好运，很有可能在工作中取得成功。

但是台北风水师Tsai Shang-chi对特朗普能否连任则更加谨慎。他警告说：“他连任的机会还取决于他对手的命运。”

哈里王子和夫人梅根与英国王室分手后，刚刚在加拿大温哥华岛的南端定居下来。占卜师Wang Hsin-yi表示，这个鼠年对于他们二人来说会更加复杂。他们和王室之间的距离令人担心。哈里和梅根必须安静地考虑这件事，并采取镇定的态度以保持家庭和睦。他们可能会因为孤单且没有得到他们想要的全部，而感到焦虑。

法新社说，老鼠可能不是12动物中最有魅力的，但它仍被誉为多产和财富的象征，而且聪明。因为传说中，玉皇大帝为了确定日历顺序而主持一场动物竞赛时，聪明的老鼠说服水牛驮着它过河，在到达终点的最后一刻，老鼠从牛背上一跃而起，第一个到达终点，成为12属相第一名。

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