巴黎地铁法国国家铁路公司工会29日再度联手罢工

巴黎地铁运输单位(RATP)与法国国家铁路公司(SNCF)预计29日的周三，工会再度联手罢工，预计届时大巴黎地区将再度迎来新一波反退休改革的罢工动员日。届时，大巴黎地区的公共交通将再度困顿受阻，即使其规模将不会如同十二月或一月初最大的罢工力度。

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周三(29日)的罢工动员预估规模虽比不上前两次的大动员，但某些线路的交通仍将受到影响，以及一些地铁站将遭关闭。根据巴黎地铁管理局预告的公报指出，在地铁方面，除了5号线、6号线及8号线地铁或是行驶四分之三，或是五分之四的班车之外，其他线路交通将保持正常。至于13号线地铁，只有三分之二的班车。

郊区捷运RER 大巴黎地区交通将行驶困顿

公报还指出，在巴黎警察总署要求下，自14点开始，数个地铁站将关闭，它们是：Champs-Élysées-Clémenceau (1号线及13号线地铁经过)、Varenne (13号线地铁)、Invalides (8号线 et 13号线地铁)，以及Miromesnil (9线号 et 13号线地铁)。在这些地铁站里，地铁将不停车，而且不可以转车，因通道也将封锁。

在捷运RER方面，捷运 B线也将行驶困顿，预估在巅峰时刻，每小时有五分之四的班车，在萧条时刻，每小时有四分之三的班车。在捷运RER C方面，只行驶四分之三的班车；捷运RER D方面，行驶三分之二的班车。

总之，铁路公司预估罢工动员将会给大巴黎地区的交通带来冲击，例如捷运RER K线，全面停驶，连接Crépy至-Mitry之间，以及连接Crépy至Roissy之间的接驳班车将全部由公交车代替。捷运RER H线、RER J线有三分之二的班车行驶；捷运RER N线有四分之三的班车行驶。

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