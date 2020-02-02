武汉撤离台胞有望近日直飞台湾华航展开准备

湖北武汉台商协会会长萧永瑞今天转述武汉市台办证实，滞留武汉的台湾人这几天有希望搭乘包机返回台湾，包机将从武汉直飞台湾，目前登记要搭乘的台湾人已有五百多人，第一波两百多人，预计还需要一到两天处理相关程序。

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不过台湾疫情指挥中心的说较为保守，中心表示，台商能否回台还是未知数，但防疫单位会做好全程隔离，所有可能接触者都会穿上全套防护装备，确诊个案则不准登机。

台湾陆委会昨天就各种管道与对岸协调，大陆方面今天有了新进展。武汉当局已着手安排台湾人返台，最近几天就会成行。有关台商回台后的安置，疫情指挥中心应变监测官庄人祥表示，目前在北、中、南三个地方都已有准备安置场所，采单人房，一人一间，台商返台下机后，立即检测，并隔离检疫十四天，由专人提供食宿。

庄人祥说，过去H1N1大流行时期，我国曾专机接回滞留于疫情流行区韩国的台籍学生，当初采包机制，有症状及确诊学生共乘一机，无症状学生共乘一机为原则，以减少交叉感染。此次武汉台商应也采此原则搭乘，并完成相关健康申报表格。

另外，疫情指挥中心指挥官陈时中表示，浙江、广东、湖南疫情持续升高中，分析疫情将持续，短期间不会消失。台湾目前防守良好，只有家户内传染，但开学在即，为了守住小区群聚这条线，专家讨论后，指挥中心建议延后开学，以降低发生校园群聚的可能性。教育部部长潘文忠随即宣布，高中以下学校延后两周开学，由2/11延到2/25开学，将延长寒假，缩短暑假,，7/15才开始放暑假。

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