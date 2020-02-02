越南一度禁飞中港台一班往港班机空中“迷航”折返

越南朝令夕改，使得昨日（1日）一班从越南飞往香港的班机在半空掉头折返越南，在折腾了接近8个小时后，才在2日凌晨飞抵香港。旅客个个疲惫不堪。

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越捷航空VJ976航班原定1日下午3时左右从越南飞抵香港，但当飞机接近香港之际，机师却宣布航机要折返，全机乘客登时躁动，议论纷纷。航机于同日下午4时许在越南岘港降落，但乘客都不准落机，只能在机上等候通知和安排，其间只获供应一瓶水饮用。

一名乘客邓先生告诉苹果日报，机上乘客既无奈又焦急，完全不知道何时可以返港，曾有人鼓噪。直至傍晚6时许，乘客始获安排落机，立即在机场内找地方进食，稍后获悉可在晚上8时许原机飞香港，这才略为安心。

至晚上9时许，众人再度登机，飞机于晚上10时左右起飞，至今日凌晨零时抵达香港降落。飞机接近满座，约有百多名乘客，有中国大陆人、外籍人士及日本人等，各人在机上均有戴口罩。当飞机着陆后，大家终于放下心头大石，只愿尽快回家。飞行途中曾有乘客咳嗽，即引来大家注意。邓先生说，现在想起感到有点惊恐，希望没事，能回到香港感觉非常好。

同机的女乘客江太表示，飞机准备降落时机长却表示受疫情影响要折返，她曾透过香港友人通知入境处，稍后向立法会议员谭文豪求助。谭与民航局沟通，事件引起香港传媒关注并向有关部门查询，政府最后终出手施援，事件经过波折终于解决安全脱身。其实在初段觉得好惊，航空公司表示不清楚，入境处又没有答案，始终是两个国家的问题，是感到好彷徨。

此外，越南亦一度下令禁飞台湾，但经过台北与河内政府交涉之后，双方航班才告恢复。

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