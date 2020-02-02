香港抗疫：教会网上做礼拜幼稚园家长要求政府赔偿学费

在对政府尽失信心的情况下，港人抗疫可说是掌握在自己手中，有人天天排队为了自己和家人买口罩，公立的玛嘉列医院有一名女职员因为盗窃36个口罩而被警方逮捕，有一名16岁的少男和24岁的女子因为讹称在网上有口罩出售，但得款16万港元后逃逸，两人已被逮捕。悲情的口罩故事几乎天天都有。

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为了抗疫，香港的教会本星期日开始将以网上串流方式，方便教友在家做礼拜，避免在教会聚集可能导致病毒传染；而由于政府多次宣布将本学期的开学日期延后，不少幼稚园家长要求政府补偿他们已经为子女缴交的学费。香港的幼稚园学费，由于不受政府管制，有可能是全球最贵的城市之一。

据南华早报报道，香港天主教教区表示，星期日的弥散将如常举行，但部分教堂选择其他的活动。在半山区的圣母玫瑰堂，已经取消星期日弥散之后的农历新年团契活动，避免教友的健康受到影响。

至于基督教教会，例如观塘的国度家庭教会以及长沙湾的恩福堂，星期日将不会开放教堂，礼拜仪式将透过网上进行。

国度家庭教会的长老Louisa Ma说：“这是一个负责任的安排，因为这次的病毒比起之前的沙士（非典）肺炎传播更为厉害。参加礼拜的对象并非是对一幢楼宇或一个地方，而是教会兄弟姐妹之间精神上的团契。”她说，下星期每天的祈祷会将会如常举行，但牧师只会在家中透过面书专页的串流服务与教友共享。

恩福堂则要求1万多个教友不要在星期六和星期日到旗下东九龙、马鞍山和元朗的教堂，所有的讲道服务将透过事先录音的视频在网上播出。

尖沙咀的圣安德鲁教堂则取消了教会的青年和儿童聚会，也会取消周日的圣餐活动，并且劝导教友勤洗手和带上口罩。

此外，香港很多幼稚园的小学的家长要求政府补偿因为学校延期开学对他们所造成的损失，因为他们认为政府应该负上责任。

从星期五开始，有家长在网上发起联署行动，要求政府赔偿他们的损失，到了当天午夜，根据南早报道，联署行动很快就已经收集到1.133万个家长的签名。

特首林郑月娥在当天较早时的记者会上宣布一连串的抗疫措施，包括延长幼稚园和中小学的春节假期直至3月1日。学校是否能够在那个时候复课，仍然有视疫情的发展。

在网上发起的联署行动的两人声称，他们是香港一家幼稚园学生的家长，对政府宣布将春节假期延长至一个月表示支持，因可以“降低学生交叉感染的危险”，他们又表示了解学校仍然需要支付日常开支，但强调家长们却因此而感到“困惑”。

他们要求政府补偿他们的损失，以“纾缓家长们财政上的压力，避免家长与校方产生矛盾或冲突”。他们同时又要求为今后类此的事件研制一套补偿机制。

香港家长联合会的发言人汤颂仪表示，她已经在网上请愿签了名，并且认为政府最终应该要附上赔偿的责任。她说：“社会要求全面对来自大陆的旅客封关，本来可以因此而对疫情有所控制以及避免社区传染，但政府一直充耳不闻，林郑月娥不应该要香港的家长们为她的过失而赔上责任。”

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