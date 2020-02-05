乘客谎称感染新冠病肺炎 加拿大客机飞行途中被迫返航

加拿大西捷航空公司（WestJet）当地时间2月4日表示，其一架满载加拿大乘客前往牙买加的客机被迫折返，原因是一名乘客谎称自己感染了新型冠状病毒。当地警方已在飞机落地后将涉事男子逮捕。

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就这一事件，西捷航空发言人摩根·贝尔（Morgan Bell）介绍称，这架载有243名乘客的航班2月3日按计划飞往牙买加蒙特哥湾，但“由于一名不守规矩的乘客”被迫返回起飞地点多伦多。贝尔说，“出于高度谨慎，我们的机组人员遵守了机上所有的传染病防治方案，包括隔离了这名声称感染新型冠状病毒的人。”这名涉事男乘客叫詹姆斯·波托克（James Potok），在飞机几乎飞到全程4个小时的中途时站了起来自拍，并宣布自己感染了新型冠状病毒，因为他“最近刚去了中国武汉，并感到不适”。

随后，机上乘客一片惊慌。空乘人员赶紧给了他一个口罩和手套，并命令他到飞机后部待着。加拿大警方和公共卫生官员在航班抵达多伦多皮尔逊国际机场后立刻采取了紧急措施。经医务人员评估后认为波托克没有症状。警方证实，这名来自安大略省桑希尔的28岁男子已被逮捕，被控恶作剧和违反担保行为。

事后，波托克在接受媒体采访时表示向所有乘客道歉。他称想利用民众对新型冠状病毒的恐惧来制作视频，“这对宣传很有好处”。他将于3月9日在布兰普顿的安大略省法院出庭。与此同时，航空公司第二天安排了另一架飞机将滞留乘客送往牙买加，并将返回航班也被取消后滞留在蒙特哥湾的乘客带回。

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