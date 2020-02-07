法国法院判Deliveroo败诉赔偿1快递员3万欧元

法国法庭判决餐饮快递集团Deliveroo不实申报雇工，得并得付给那名提出控诉的员工30000欧元赔偿金，成为法国第一起该类案件。

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根据法国世界报报导，快递送餐Deliveroo集团极其同行竞争对手所雇佣的送货员工作性质属于独立作业，在许多国家备受争议，已经有数起官司结果都判快递送货员胜诉。

在法国，这是第一次发生送货员胜诉。本诉讼案内容是一名自2015年起替Deliveroo集团工作的快递送货员，在2016年开始请他的律师Kevin Mention开始这一场长期战争。

结果一名巴黎劳动法庭的法官判决Deliveroo集团雇佣员工不实申报，涉嫌隐匿申报。法院认知迫使快递员签订服务合同是为了欺骗劳动法，并判决该集团付给这名快递员30000欧元。

这家英国集团快递送餐平台的发言人说，这是Deliveroo在法国碰到的第一宗快递员要求重新评估其工作能力的案件，我们将监视这些司法裁决，并可能提出上诉。Deliveroo集团也指出发言人的这个立场说：“这些声音告诉我们他们可是、何地工作，并自己选择下而工作。这也是我们集团让他们能如愿以偿工作的做法。”

这起案件是2015年的案件，是一我们过去老式的合同下发生的。目前Deliveroo集团的薪资给付已经有所改变，以每次送货时间、地点、性质的不同而薪资不同。

另外，这名律师也打算对其他类似性质的集团或企业提出约50起的控诉案。

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