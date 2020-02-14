墨西哥出生的两只大熊猫只有名字还是中国的

2020年2月12日，墨西哥市中心的查普尔特佩克动物园内被圈养的雌性大熊猫双双在吃竹子。

欣欣和双双是生在墨西哥的两只大熊猫，与世界其他地方出生的大熊猫不同，这两只熊猫不必回到原籍国——中国，而可以留在出生国墨西哥。因为他们并不属于中国，只有取的名字还是中国的。这是墨西哥动物园的负责人告诉法新社的，并确认称：“它们属于墨西哥”。

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据这位负责人称，这两只熊猫，身体饱满、目光柔和，是世界上仅有的、不属于中国的大熊猫。

如今，这两只熊科动物是位于墨西哥首都中心地带的查普尔特佩克动物园最著名的居民。它们是在和墨西哥建交三年后，中国赠送给墨西哥的一对熊猫迎迎和贝贝的后代，是墨西哥熊猫家族的最后代表。

在上世纪七十年代开始的中国熊猫外交，在获得赠送的建交国刮起熊猫热，但到了八十年代末，北京改变政策，不再将国宝熊猫赠人，而是改为出租，以换取保护这种脆弱的哺乳动物所需的资金。

迎迎和贝贝是在北京改变政策之前，送给墨西哥的，所以欣欣和双双将因此留在墨西哥。

动物园负责人还补充说：“在这一条件下，墨西哥成为中国以外，第一个不在其自然栖息地，且在人工饲养条件下成功自然繁殖大熊猫的国家。”

据负责人介绍，在1980至1990年的十年间，一共有八只大熊猫在墨西哥出生，但只有四只存活。

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