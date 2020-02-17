约翰埃尔顿也染肺炎了 台上泣不成声 但病毒叫『会走路的肺炎』

英国传奇歌手埃尔顿强（Elton John）昨晚在新西兰奥克兰开唱，却因感染非典型肺炎而失声，不得不中断表演，他流着眼泪向台下粉丝道歉。

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据法新社今天报道说，埃尔顿染非典型肺炎失声，中断演唱会难过道歉。这位72岁流行乐巨星以沙哑声音告诉台下听众说，「我不能唱了，我完全失声了。」据埃尔顿说，「我必须走了，我很抱歉。」在乐迷的打气声中，埃尔顿强流着泪向群众挥手，由团队成员扶持着步下舞台。

据约翰埃尔顿之后推文说：「今天稍早我诊断出感染俗称『会走路的肺炎』（walking pneumonia），但我铁了心要给大家最好的表演…我全力表演，由衷而唱，直到我的声音不能再唱为止，我很失望，深感懊恼与抱歉，我已尽全力而为。」

法新社说，会走路的肺炎是一种常见的霉浆菌肺炎。据美国疾病管制暨预防中心（CDC）说法，这属于非典型肺炎，会导致呼吸系统轻度感染，症状包括疲倦、喉咙痛、发烧与咳嗽，有时候可能发展成全面性肺炎。

该报道说，埃尔顿强传出病倒消息的同时，全球卫生当局正忙着抵抗俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。新西兰目前为止未传出确诊病例。

埃尔顿强2018年起展开「再会了，黄砖路」（Farewell Yellow Brick Road）全球演唱会，主办单位标榜这是歌迷在「约翰叔」退休前听他唱现场的最后机会。埃尔顿强这次巡演预计2020年在伦敦落幕。

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