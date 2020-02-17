谭德塞：现在判断感染病例是否真正下降为时过早

世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞周一接受媒体采访时表示，根据中国官方给出的最新数据显示，新感染新冠病度肺炎的病例正在下降。他同时直言，“所有的可能都尚在桌上”，现在判断新冠病毒感染病例是否真正下降还为时过早。

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谭德塞称，中国疾病预防控制中心新冠肺炎应急响应机制流行病学组发表的新冠肺炎研究《新型冠状病毒肺炎流行病学特征分析》报告，为各方了解在这约44000多名被研究的病例中感染患者的年龄分布、病患严重程度和死亡率带来了便利。该报告对截至2020年2月11日中国内地报告的超过7万病例的流行病学特征进行描述和分析。谭德塞指出，“这一数据显示新感染新冠肺炎的病例正在下降”。但他也不忘表示谨慎称，“这一趋势必须得到小心地解读，不同的趋势可根据新感染病例的人数而发生改变”。他并指出，“现在判断新冠病毒感染病例是否真正下降还为时过早；所有的可能目前都仍留在桌上”。

谭德塞称，（截至目前为止）中国发现了70635例确诊病例，包括1772例死亡病例。他介绍称，在过去的24小时中，中方报告了2051例新确诊患者，这一统计则包括通过实验室检测和临床观察CT扫描得出的结果。与此同时，中国国外大约有将近700例的新冠肺炎病例于全球的其他25个国家确诊。世卫组织突发卫生事件规划执行主任瑞恩（Mike Ryan）还发言称，“主要的问题是，我们是否在中国之外观测到有效地病毒社区传播，当下来看并未如此”。他称，这一病毒对每100000人中的4人进行攻击，特别是在武汉市和湖北省。

瑞恩说，“这是一场非常严重的（病毒）爆发并具有继续上升的潜力。但我们应将具体感染患者的数字也算进来。湖北之外，疫情只对很小、很小、很小的一部分人群产生影响”。他并对近来多家邮轮公司采取的预防措施提出意见，认为“如此下去是否要到将全球所有公车都停下来为止”。谭德塞则补充称，“相应措施应对照实际情况，基于公共健康科学和证据的基础之上，地毯性的措施或不会帮助（防疫）”。事实上，世卫组织近期由于其在处理疫情上的屡次表态和建议与西方多国所随后采取措施产生不小差异，被指未能有效起到警戒疫情的作用而备受争议。

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