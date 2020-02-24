意大利新冠疫情大爆炸考验欧洲开放性边境体制

2019新型冠状病毒肺炎疫情有在意大利失控的势头，欧洲全境也开始拉响警报。疫情是否能够有效得到控制，不仅是对欧洲公卫系统的挑战，也是对欧盟边境开放体制的检验。

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欧洲疫情目前尚在可控的范围内，但意大利在20日前确诊病例还不到5例，短短两三天暴增至达到160多例，5人死亡，不仅在意大利造成恐慌，也吓到原本还因距离中国遥远而心存侥幸的欧洲。意大利采取了中国式的封城措施，封锁10多个城镇，大城停课并取消体育赛事和包括威尼斯狂欢节在内的艺文盛会。



分析认为，欧洲大陆能否逃过新冠病毒全境扩散的厄运，就看意大利了。



意大利前卫生部长罗伦辛（Beatrice Lorenzin）认为，因启动系统性筛检才导致国内新增确诊激增。她说这很可能是一些转机且没告知最初出发地、而从中国到意大利的感染者，且又没在病毒潜伏期自我隔离而导致。



意大利新增病例大多在北部重镇米兰所在的伦巴第（Lombardy），对联合政府常因内斗瘫痪而摇摇欲坠的意大利，更是一大新挑战。而担心米兰将封城隔离，多家超市周一在下午5时结束营业前都出现排队人潮抢购物资，部分超市的蔬果和几乎全部的罐头全被一扫而空。



意大利政府现无疑已成一个实验室，验证对限制措施采取自由派立场的开放欧洲社会，能否有效遏止病毒蔓延。



纽约时报报道，对疫情威胁的忧心充斥欧洲各地的电视频道、报章头条与社群媒体讨论，欧洲各国领袖也恐得面临自2015年难民潮涌入危机来的最大挑战。上次大批难民涌入欧洲造成欧盟政坛生态突变，更暴露出欧盟体制的弱点。这回是看不见摸不着的的境外病毒悄悄穿越欧洲边界，无疑带给歧见已深的欧盟成员新的潜在紧急情况。

若疫情扩散，将严重考验欧洲大部分国家边界开放的基本原则，也考验虽有口碑但问题频现的欧洲公卫系统，尤其是一些正厉行撙节措施的国家。



欧洲已弥漫一股新的紧张氛围。奥地利挡下一列路线是从意大利驶入奥、德的列车，对乘客病毒采检；奥地利内政部表示，因病毒采检全为阴性，列车才被放行。在法国，新任卫生部长维朗强调国内正在做充分的准备工作应对疫情扩大的危险，但同时也不希望引起民众恐慌。



面对欧洲各国可能会采取加强边境控制的前景，欧盟周一也发出通知指出，暂时不恢复申根国家边境控制，但会研究紧急应对方案，某些国家若实施边境管控也必须符合严格的条件限制。



欧洲投资者的信心也受到新冠肺炎疫情的影响，周一早上，法兰克福股市DAX指数下跌3,26%，伦敦股市跌幅达一度达2.65%。巴黎CAC 40周一开盘跌幅也达3,03%。米兰股市狂跌达4,17%。



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