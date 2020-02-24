新冠肺炎N95口罩无援 美国也用自力更生词

美国政界批评新冠肺炎凸显了美国经济依赖世界供应链的弱点。据白宫顾问纳瓦罗表示，最近马上需要解决的问题是N95口罩，因中国禁止出口，一切要靠美国自己解决。纳瓦罗并说，疫情来时没有盟友。

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据世界日报今天报道说，N95口罩亟需解决！白宫顾问指：疫情危机无盟友只能靠自己。



白宫贸易顾问纳瓦罗说，新冠病毒危机“不令人意外”显示了美国企业的供应链太多委由海外供给。

不过，纳瓦罗在大众电视周日早晨播出的节目中表达对美国经济的信心。他说：“美国的经济非常强健，对于在中国发生的情况并不特别容易受害。”

该报道指纳瓦罗强调自己的目标是引导更多美国供应链回到家。“供应链许多在中国，有些在印度，有些在欧洲，我们得让他们回到本土。”

据纳瓦罗表示，最近马上需要解决的问题是N95口罩，因中国禁止出口。他提醒美国人要知道类似疫情危机发生时，“我们不会有盟友。”一切要靠自己。纳瓦罗举了2009年的H1N1流行时的例子，“我们的好朋友澳洲、英国、加拿大基本上拒绝我们所需。”

纳瓦罗说，“行政团队尽全力快速反应，确保我们的供应链安全并拥有我们所需要的”。

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