世卫组织：新冠疫情已扩散至全球45国 抗疫进入决定性阶段

世界卫生组织总干事谭德塞在周四介绍称，除中国之外，新冠肺炎疫情已扩散至其他44国，有可能演变成全球大流行。他并指，若有国家侥幸认为其不会受到疫情冲击，将是“致命的错误”。世卫组织称，目前抗疫工作已进入“决定性阶段”，并敦促各国加倍努力，以有效遏制疫情蔓延。

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谭德塞当天在日内瓦举行记者会向媒体介绍新冠肺炎的最新情况时指出，过去2天来，世界其他国家新增病例数已超过中国，目前疫情扩散至中国以外的44国，这44国累计3474病例，有54例死亡病例。 他表示，在过去24小时内，巴西、希腊、挪威及罗马尼亚等7个国家出现首例病患。疫情目前处于决定性的时刻，并呼吁所有受影响国家尽快采取行动控制疫情。谭德塞称，新型冠状病毒不管国界，不区分种族或民族，它也不考虑一个国家的国内生产总值或发展水平。每个国家都需要做好早期发现病例、隔离患者、追踪接触者、提供高质量的临床护理、防止医院暴发疫情和社区传播的准备。

至于对那些还没有出现疫情的国家，谭德塞称，疫情有可能演变为全球大流行，各国的处理方式将决定疫情发展，若任何国家认为不会受到病毒的袭击，将会是“致命的错误”。谭德塞并进一步强调，世卫组织正在提供工具，帮助每个国家做好相应准备。其已向57个国家运送了检测工具，向85个需要的国家运送了个人防护设备。此外，世卫组织还通过在线课程，用多种语言对世界各地的8万多名卫生工作者进行了培训。 与此同时，谭德塞指，现在不是害怕的时候，而应是采取行动预防感染和拯救生命的时候。他强调，恐惧和恐慌于事无补。存有顾虑和担心理所当然 ，但最重要的是需要保持冷静，做正确的事情来对抗这种非常危险的病毒。

针对疫情在全球的进一步扩散，南美洲与非洲等之前并未发现确诊病例的地区相继有国家宣布中招，而至今世卫组织不愿认定疫情为大流行阶段，澳洲总理莫里森则于27日提出，该国已将新冠疫情视为大流行，除宣布国家紧急因应计划外，并正考虑采取额外措施，监控抵达澳洲的旅客。另就日本正在对抗疫情，是否影响今年夏天奥运正常举办问题，世卫组织回答称，正与日本主办方密切合作，但认为不会针对是否会如期举行很快作出决定。另就伊朗目前在所有宣布出现确诊病例国家中系死亡率最高的情况，世卫紧急计划执行主任莱恩分析称，“最可能的因素是，这个疾病在未被觉察下进入伊朗，因此感染范围可能比我们所见的还要广。”

同样针对疫情问题，根据世卫组织官网介绍，在关于新型冠状病毒的建议中，提到目前没有证据显示，宠物及作为人类同伴的动物，例如狗或猫，会感染新型冠状病毒，但指出接触宠物之后用肥皂及清水洗手，“永远是好主意”，因为可以有效防止普遍存在的细菌，在人类及宠物之间传播。

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