中使馆登报提莫斯科监测疫情针对中国人 莫市长写信回应

俄罗斯《新报》周二刊发了一封中国驻俄罗斯大使馆写给莫斯科当局的信。中方使馆在信中呼吁俄方停止在疫情中对中国公民的“特别监测”，包括在莫斯科的公共交通系统中所采取地措施。这封信还引述媒体报道称，在莫斯科，公共交通公司会要求司机辨认中国乘客，然后通知警方。对此，莫斯科市长索比亚宁（Sergey Sobyanin ）周四向中国驻俄大使张汉晖回信称，不认为相关措施具有歧视性，因其针对所有抵达莫斯科的外国人。

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近日多家媒体报道，针对新冠肺炎疫情问题，俄罗斯执法人员近来到处寻找可能感染新病毒的人，包括在居民住所及酒店等私人场所进行搜索和监测行动，并会利用人脸辨识技术来执行检疫措施。有相关报导指出，在这一期间，莫斯科市公交系统要求司机识别出中国人旅客，并通知警察。同时，当局还搜查中国人的住家及旅店，寻找可能的病毒携带者，及使用人脸识别技术强化隔离措施。对此，中国驻俄罗斯大使馆周二于该国全国性报纸《新报》发表公开信，就相关举措提出不满。这封信说，莫斯科警方和地铁工作人员据称只调查中国公民，这不符合俄方关于不允许歧视中国公民的声明。信中写道，“今天世界上没有一个国家在公共交通系统中对中国公民进行特别监测，包括美国和其他西方国家”。信中还说，中国理解采取流行病学措施的必要，但希望俄方采取“合适的和非歧视政策”。信中提出，“为了安抚社会，不破坏中俄友好关系”，中方要求不要采取过分措施。

来自中使馆的信还强调，鉴于中国情况地改善，莫斯科市民和在莫斯科生活的中国人会感到担忧和不解，这将破坏中俄关系发展的良好氛围。就中方的来信，索比亚宁在周四公布写给张汉晖的回信中强调，包括中国在内的任何国家公民从爆发疫情的国家和地区进入俄罗斯联邦境内，在接受边防检查时均会收到莫斯科首席公共卫生官员关于严格居家隔离14天、不许在城市中自由活动（包括乘坐公共交通工具）的非歧视性命令，以防大规模的人员密集接触。他写道，“自2月22日以来，该市有88人违反隔离制度，其中80人是中国公民。” 他在信中还表示，违反莫斯科首席公共卫生官员规定的外国公民居留地隔离制度，就是违反俄罗斯移民法，将被法院判处驱逐出境。索比亚宁致意张汉晖称，“恳请您理解我们为防止新冠疫情在欧洲最大城市之一蔓延而被迫采取的这些措施，呼吁来到莫斯科的中国公民严格遵守隔离制度的各项规定。”

此外，俄罗斯总统普京的新闻秘书佩斯科夫（Dmitry Peskov）在接受媒体采访时指出，不得考虑“歧视中国公民”。他提出，俄方针对防控新冠病毒扩散的措施是针对所有人，不止有中国公民。佩斯科夫称，俄方珍视与中国的双边伙伴关系，因此“谈不上采取什么歧视措施”。截至目前为止，新冠肺炎疫情在俄罗斯境内的确诊案例仍处个位数，此前有两名中国人在当地确诊，经治疗后已治愈出院。俄罗斯消费者权益及公民权益保护监督局局长安娜·波波娃另在周四介绍称，在2月22日从日本“钻石公主”号邮轮撤离到喀山的三名俄罗斯人身上发现了新冠病毒。此前，俄方已从2月20日起禁止中国公民因工作、私人旅行、教育或观光目的入境。

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