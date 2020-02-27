法国宣布至今新冠肺炎38例确诊 马克龙走访医院遭医生当面质疑

法国卫生部长维兰周四晚就新冠肺炎疫情向媒体介绍称，自今年1月底以来，法国境内发现确诊病例38例，其中光在周四当天就新增了20个新的确诊病例。而在这38名确诊患者中，已有2人死亡，12人治愈，及24人仍在住院接受治疗。

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维兰在记者会上表示，有关新冠肺炎确诊的病例正在进一步发展当中。他并指，相关的调查和追踪行动正在进行中。维兰还介绍称，在这38名确诊病例中有12人是在同一传播链下被传染的。他们都与法国北部皮卡迪大区的瓦兹省的病情传播有关，另一传播链在法国东南部靠近瑞士的安纳西市发现。另有两人自埃及旅游回到法国后病重住院。值得注意的是，在上述12人中有3人的病情是在瓦兹省的一个军事基地中被发现的。据悉，当地的医生已在追查与这些确诊患者接触过的人，而相关的传染病学专家将于周五抵达协助调查。

同样在当天，马克龙亲自前往收治一名因感染病毒不幸逝世患者的巴黎第十三区沙普提厄医院（Pitie-Salpetriere Hospital）进行未经公开访问。在没有佩戴口罩的情况下，他和维兰等随行人员与一群医护人员展开交谈，并称：“我们正面临一场危机，疫情流行正在到来。”值得一提的是，在马克龙与这些医护人员地致意和交流过程中，一位叫萨拉查斯（François Salachas）的神经内科医生在握手时当面向他提出质疑，认为政府在公共卫生上投入的资金不足。萨拉查斯边与马克龙握手边告诉后者称，“我站在这里是因为我们最后的希望就是您，我们真的快完了”。他说，“您作为总统，作为公民的保护者，我们真的快完了；而到现在您并不在场”。

萨拉查斯对马克龙说，“应该亲历亲行了，这很清楚，抱歉，入手给予卫生部应有的资源支持，以给予我们治愈病人们的需要”。他强调，马克龙应对公立医院提供显著的财政支持。萨拉查斯还在镜头前告诉马克龙，“当（发生火灾的）巴黎圣母院需要帮助时，很多人都被打动了。现在，我们也需要拯救公立医院。”马克龙则回应指，自己接手了被前几任总统忽视的公共卫生体系。两人几经来会和相互承诺后，马克龙说，“好吧，我相信你们，你们也可以相信我。我们现在仅仅处于（疫情）刚开始阶段。我们会与全体医护人员一起做出正确的决定。”



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