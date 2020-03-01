第70届柏林电影节：伊朗电影《无邪》捧走金熊

第70届柏林电影节于2月20日开幕，3月1日落下帷幕。2月29日傍晚，获奖名单揭晓。伊朗电影《无邪》获电影节最高奖项金熊奖。

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美国影片《从不，很少，有时，总是》获评审团大奖银熊奖，韩国洪尚秀执导的《逃走的女人》获最佳导演银熊奖，葆拉·贝尔通过德国影片《温蒂妮》斩获最佳女演员银熊奖，埃利奥·杰曼诺通过其在意大利影片《我想藏起来》中的表演斩获最佳男演员银熊奖。最佳编剧银熊奖授给由蒂诺森佐兄弟执导的意大利影片《烂故事》，由于尔根·俞格斯导演的《列夫·朗道：娜塔莎》(俄罗斯)获最佳艺术贡献奖。法国/比利时影片《删除历史》获电影节70周年银熊奖。

有关死刑的伊朗影片《无邪》获金熊奖，对伊朗和许多专业电影人是个意外。导演穆罕默德·拉索罗夫因不许离开伊朗未到现场领奖。伊朗电影十年内三捧金熊，说明伊朗电影在世界影坛仍占一席之地，但也被认为是柏林电影节的又一次突出政治性，用金熊奖来表达对禁拍导演的青睐。

虽然德国新冠病毒患者不断增加的消息让人们感到不安，但首都柏林到3月1日还没有出现受感染者，电影节上的观众也始终没有戴口罩。

多份媒体认为，新领导没有给柏林电影节带来大改革，但很多事情他们一蹴而就，新添的一些单元也很不错。柏林-勃兰登堡电台认为，电影节的方向是正确的。《时代周报》认为，本届柏林电影节维持了该电影节富有政治性的传统。《法兰克福评论报》则认为，本届电影节又返回到了艺术。《无邪》获奖就是一个证明。

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