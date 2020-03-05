加州又现“钻石公主号”，邮轮“至尊公主号”发现新冠病人州长下令禁止靠岸

“钻石公主号”可能在美国加州出现，加州4日发生首例新冠病毒死亡个案后，证实该名死者及另一名确诊患者是上个月乘搭“至尊公主号”（Grand Princess）邮轮时感染，并确信该邮轮目前已有21名疑似感染者。州长纽森下令“至尊公主号”5日清晨返抵旧金山时不得靠岸，直至当局对船上所有人员完成检疫为止。

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该两名确诊染病游客是于2月11日至21日期间，搭乘“至尊公主号”从旧金山往返墨西哥，与其他乘客从旧金山下船回家，之后两人被确诊染病，其中一人为北加州71岁老翁，于4日病逝。

当局发现两病患时，“至尊公主号”已经展开新一个航程，往返夏威夷，于5日返回旧金山。

据美联社、《旧金山纪事报》报道，目前该邮轮2500名旅客中有62人在2月份墨西哥航程时已在船上，因此可能会感染病毒，并传播给其他人。现时该邮轮上有21人报称出现类似新冠病毒症状。州长纽森称，卫生官员正空运检疫设备到船上，首先为62名参与墨西哥旅途的旅客和21名感到不适者检验。

纽森称，联邦疾病防控中心（CDC）、加州公共卫生局、美国海岸警卫队正展开合作，确认何时可以允许“至尊公主号”靠岸，并研究如何将乘客送回家。船上乘客来自美国各地，其中一半来自加州。

身处船上的旧金山湾区居民苏湾达(Suzanne Suwanda)向媒体表示，船上所有共用物品已被收走，如装胡椒粉的小瓶子和菜单等，船上所有活动也宣告取消。

“至尊公主号”邮轮与早前在日本横滨港爆发严重疫情的“钻石公主号”（Diamond Princess），同属英商“嘉年华集团”（Carnival）。“至尊公主号”是专营美国西岸太平洋航线的海上豪华游轮。

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