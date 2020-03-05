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加州又现“钻石公主号”，邮轮“至尊公主号”发现新冠病人州长下令禁止靠岸

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至尊公主号游轮The Grand Princess belongs to Princess Cruises, the same company which operated the coronavirus-stricken ship held off Japan last month on which more than 700 people on board tested positive
至尊公主号游轮The Grand Princess belongs to Princess Cruises, the same company which operated the coronavirus-stricken ship held off Japan last month on which more than 700 people on board tested positive INTERPRESS/AFP/File
作者： 旧金山特约记者 王山

“钻石公主号”可能在美国加州出现，加州4日发生首例新冠病毒死亡个案后，证实该名死者及另一名确诊患者是上个月乘搭“至尊公主号”（Grand Princess）邮轮时感染，并确信该邮轮目前已有21名疑似感染者。州长纽森下令“至尊公主号”5日清晨返抵旧金山时不得靠岸，直至当局对船上所有人员完成检疫为止。

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该两名确诊染病游客是于2月11日至21日期间，搭乘“至尊公主号”从旧金山往返墨西哥，与其他乘客从旧金山下船回家，之后两人被确诊染病，其中一人为北加州71岁老翁，于4日病逝。

当局发现两病患时，“至尊公主号”已经展开新一个航程，往返夏威夷，于5日返回旧金山。

据美联社、《旧金山纪事报》报道，目前该邮轮2500名旅客中有62人在2月份墨西哥航程时已在船上，因此可能会感染病毒，并传播给其他人。现时该邮轮上有21人报称出现类似新冠病毒症状。州长纽森称，卫生官员正空运检疫设备到船上，首先为62名参与墨西哥旅途的旅客和21名感到不适者检验。

纽森称，联邦疾病防控中心（CDC）、加州公共卫生局、美国海岸警卫队正展开合作，确认何时可以允许“至尊公主号”靠岸，并研究如何将乘客送回家。船上乘客来自美国各地，其中一半来自加州。

身处船上的旧金山湾区居民苏湾达(Suzanne Suwanda)向媒体表示，船上所有共用物品已被收走，如装胡椒粉的小瓶子和菜单等，船上所有活动也宣告取消。

“至尊公主号”邮轮与早前在日本横滨港爆发严重疫情的“钻石公主号”（Diamond Princess），同属英商“嘉年华集团”（Carnival）。“至尊公主号”是专营美国西岸太平洋航线的海上豪华游轮。

 

 

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