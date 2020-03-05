新冠疫情引发欧洲对制药业外迁后果的担忧

早在新冠疫情出现之前，欧洲药品供应就已经出现多次危机，新冠病毒扩散至全球，导致全球口罩，消毒液等基本药品紧张，引发西方国家对绝大多数医药企业外迁中国的担忧。从更广义的角度也引发各界对全球化生产模式的质疑。法国世界媒体集团France24电视台就此议题采访了法国巴黎十三大医疗卫生经济学专家Nathalie Coutinet女士：

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France 24 ： 您是医疗卫生经济研究专家，在医疗药品的产业链是什么状况？

Nathalie Coutinet： 药品制造主要分几个部分 ，首先是治疗的分子，也就是治疗的部分 。

其次就是果糖味等增加成分 ，这些基本上也都产自中国。

France 24 ：那我们完全是依赖他国！

Nathalie Coutinet：确实如此 我们完全依赖于中国与印度，尤其是那些一般使用的平价药

这些药欧洲早已不再生产。

France 24 ：作为专家 您对此担忧吗？

Nathalie Coutinet：这当然十分令人担忧，应该知道企业是为了盈利才将工厂外迁的，医药行业是盈利十分高的行业，他们并没有考虑保障货物的来源，在新冠疫情出现之前 最近十年来欧洲的缺药现象严重了十倍，这些危机主要与药物的来源有关，当然这应该也同全球的需求增长有关，所以不知新冠疫情将持续多久，倘若危机持续四个月的话，那就很可能出现药品危机，目前使用的35中抗癌药品的主要成分都来自中国，当然我不知道欧洲实验室的库存有多少，因为这不仅仅是法国的问题 也是整个欧洲的问题，必须保障医药供应来源的问题早已有人提出，呼吁将一部分外迁的药厂迁回欧洲，所以这是一个根本的问题。

France 24 ：2018年法国参议院就公布了一个类似的报告，报告说什么呢？是否有所行动？

Nathalie Coutinet：报告呼吁将企业从国外迁回并且对他们给予优惠的税务政策，但是，企业会说没有财力回迁工厂等等，其实劳工的成本的差距已经大大缩减，欧洲与亚洲相差不过一半，因为亚洲劳工的成本正在不断上升。 所以这个理由并不成立，但是，企业已经没有原先的生产架构了，而且必须强调的是生产低价药物盈利率并不高，所以企业对此并不感兴趣，他们感兴趣的是高盈利的新推出的药品，可以销售很高的价格，而生产廉价的药品医药公司并不感兴趣。

France 24 ：欧盟在该领域是否有一个总体的考量，还是仅仅法国参议院推出了类似的报告？

Nathalie Coutinet：欧盟设有欧洲药品署，企业要向欧洲市场发行药品只需获得它的许可，但它的功能是为药品发放市场出具许可证为市场服务，为企业服务，但当涉及到保护消费者利益和保障药品来源时欧洲药品署却是出奇的沉默 。

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