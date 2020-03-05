法国发生高铁出轨事故 20人受伤1人重伤

周四早晨连接法国东部城市斯特拉斯堡到首都巴黎的一趟高速火车的车头出轨，造成二十多人受伤，其中一人重伤是火车的驾驶员，已经被直升机运往医院抢救。

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法国铁路公司指出，脱轨事故发生地点在斯特拉斯堡以北约三十公里处。是由于铁轨的一段路堤塌陷滑坡造成的。

据法新社稍早时候的报道，下莱茵省有关部门说，消防员已经前往事故现场，并启动应急急救中心。

法国铁路公司也在官网上宣布说，“由于安全原因，从早上7:50分开始交通中断”，原因是“在斯特拉斯堡和巴黎东站之间的芬登海姆发生了高铁事故”。

据东部阿尔萨斯法国蓝色（Bleu Alsace）地方电台的报道，一位坐在这列火车前部车厢的乘客称，火车站07:19分离开斯特拉斯堡车站后，突然感到“非常强烈的震动”而且“车窗玻璃受到撞击”。这位乘客说：“火车进行了紧急刹车，脱轨了，但是车厢没有翻车倒下，而只是歪斜了。”他还补充说，她所在的车厢里没有人受伤，但是乘客受到强大的惊吓。”

据阿尔萨斯地区的媒体最新消息（DNA）在其网站上发布的第一批事故现场​​照片，确实可以看到，火车没有翻到在地，但是车头出轨且遭到损坏。

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