中欧国家全数沦陷 斯洛伐克通报武汉肺炎首例

最新统计显示，法国新冠病毒确诊病例升至613例，比前一天多了190例，死亡人数从7人升至9人。斯洛伐克3月6日传出首起武汉肺炎病例，患者儿子曾赴疫情重灾区之一的意大利城市威尼斯（Venice）。这也代表中欧国家全数沦陷。

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法新社报导，斯洛伐克总理佩列格里尼（Peter Pellegrini）6日告诉记者：“今天，一名52岁患者确诊感染。”他表示，这名姓名未被公布的患者正在首都布拉迪斯拉发（Bratislava）医院治疗。

佩列格里尼说：“患者近期没有旅游史，但他的儿子几周前从威尼斯返国。儿子并没有出现任何症状。”

路透社报导，武汉肺炎蔓延全球，欧洲国家相继沦陷，希腊卫生当局6日表示，境内新增14起病例，使得希腊累计确诊数攀升至45例。

捷克目前有12例确诊、波兰1例、匈牙利4例，斯洛维尼亚也有6例。

德国与法国确诊数都超过500例；西班牙死亡病例攀升至5例，累计共365例确诊。

比利时新增59例，累计达109例确诊；挪威、瑞士和瑞典感染人数皆突破百人大关；奥地利再添4例确诊，共47人染病。

死亡人数仅次中国的意大利，累计确诊也超过3800例，意大利目前死亡病例为197例，3月6日一天死亡人数为49人。确诊总体人数为4636.

意大利科尔蒂纳丹佩佐滑雪场（Cortina d'Ampezzo）世界杯竞速滑雪比赛已经被取消。

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