意外长怒斥CNN地图：暗示意大利是新冠肺炎发源地

美国有线电视新闻网（CNN）在直播中的一幅画面引起了意大利外长迪马约（Luigi Di Maio）的不满。CNN直播放出这一画面中，印有“与意大利有关的新冠病毒病例”的标题，画面上，一个巨大的红色箭头从意大利延伸到世界其他地方。虽然目前并不清楚CNN放出这一画面的时候正在播报什么具体内容，但是3月5日，迪马约在社交媒体发文指责CNN“扭曲现实”（distorting reality）

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“（CNN）展示了一幅地图，从地图上看，意大利似乎是此次新冠病毒爆发的源头。这是对现实的一种扭曲。CNN并不是问题所在，这只是一个例子，因为其他国际媒体机构对意大利的描述也是错误的。一些机构的不实信息并不是与观点相抵触，而与事实相抵触。”

他还称，病毒“从中国发展起来”，意大利正严厉处理疫情。

根据当地时间3月5日18时意大利卫生部公布的最近数据，意大利现有新冠病毒患者3296例，死亡148例，治愈414例，累计确诊感染新冠病毒总人数为3858例，较3月4日18时新增769例，新增41例死亡病例。

2月25日开始，就不断有国家通报来自意大利的输入型确诊病例，涉及到阿尔及利亚、奥地利、巴西、挪威、克罗地亚、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、格鲁吉亚、希腊、冰岛、爱尔兰、以色列、约旦、拉脱维亚、立陶宛、马来西亚、墨西哥、摩洛哥、荷兰、尼日利亚、北马其顿、葡萄牙、西班牙、罗马尼亚、韩国、圣马力诺、瑞典、瑞士、突尼斯、乌克兰、英国、美国和中国在内30多个国家。其中多数国家的首个确诊病例属于意大利输入。

3月4日，位于布鲁塞尔的欧盟办公室首次发现新冠肺炎病例，这名患者是欧洲防务机构高级官员，上周从意大利回来。

6日，位于意大利罗马内的梵蒂冈也表示，一名患者的新冠病毒检测呈阳性。

意大利国立卫生研究院3日表示，鉴于该国北部城市贝加莫（Bergamo）的感染病例众多，正考虑在该市附近划出一个新的“隔离红区”（quarantine red-zone）。

此前，意大利政府已对疫情最为严重的伦巴第（Lombardy）和威尼托（Veneto）两个大区中的11个小镇采取“封城”措施，约5万名居民被封锁，人们在没有许可证的情况下禁止进入或离开这些地方。

据央视新闻客户端报道，4日，意大利教育部长阿佐丽娜宣布，在听取专家意见并进行综合评估以后决定，该国包括大学在内的所有学校全部停课至少到3月15日。

另据中新网3月5日报道，中医药在防疫救治方面具有积极作用，为助力海外侨胞抗击疫情，浙江青田定制了一批防疫中药。5日，该药正式发往意大利。

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