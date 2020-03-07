伍迪艾伦性侵阴影 儿子抗议致自传出版泡汤

美国著名导演伍迪艾伦多年来受控猥亵养女疑云缠身，一家大型出版商预定为他出版自传而遭外界强烈谴责后，决定取消发行计划。伍迪艾伦原定昨天推出自传新书新书（Apropos of Nothing，并于下个月上架。法新社暂译（Apropos of Nothing）为「凭空而来」。

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据法新社今天报道说，伍迪艾伦深陷性丑闻，美出版社取消出其自传。

据法新社说，伍迪艾伦的儿子罗南法罗（Ronan Farrow）对父亲极尽批评，谴责桦榭出版集团（Hachette Book Group）准备为父亲发行新书（Apropos of Nothing。这本自传原定下个月上架。法新社暂译（Apropos of Nothing）为「凭空而来」。

据桦榭出版集团发言人在致法新社的电子邮件声明中说：「决定取消出版艾伦先生的书籍是个艰难的决定。」声明还说将把所有版权归还作者。

现年84岁的伍迪艾伦遭控在1990年代初期猥亵当年仅7岁的养女戴兰法罗（Dylan Farrow），这位曾获奥斯卡奖的导演数十年来深陷性丑闻。伍迪艾伦昔日伴侣米亚法罗（Mia Farrow）先前提出指控后，有关当局展开2项长达数月的调查，但最后没有起诉伍迪艾伦。曾执导「安妮霍尔」（Annie Hall）和「曼哈顿」（Manhattan）等作品的伍迪艾伦一向否认相关指控。

该报道说，然而，现年34岁的戴兰法罗还是坚称自己当时遭到猥亵。

桦榭出版集团2日曾表示，旗下的大中央出版社（Grand Central Publishing）将于4月7日在美国发行伍迪艾伦的自传。

报道称，这项举动引发畅销作家兼调查记者罗南法罗的怒火，出版社数十名员工昨天也在纽约罢工抗议。罗南法罗3日表示将不再与桦榭合作。他是戴兰法罗的弟弟。

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