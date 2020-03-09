WHO恐得罪中国? 中文抗疫书不提“服中药可能有害”

世卫组织（WHO）一直都对中国的抗疫工作赞赏有加，令不少人怀疑其专业操守和政治立场是否偏颇，但WHO最近引发的一本抗疫手册，却被批评为了迁就中国官方甚至将中国人民置于危险的边缘。

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WHO所引发的抗疫指南，有网民发现中文和英文的版本内容有重要出入，其中英文清楚写明“服食中药”属于对病情可能有害的一栏，但中文版本却一字不提，似乎任由中国人自置可能有害的险境。

根据英文版本，在“我不该做哪些事情？”一栏，抗疫指南清楚指出以下措施对抗COVID-2019绝不有效，而且可能有害：吸烟、服用传统中草药、戴多重口罩、自己服食抗生素。

内容指出，任何情况下，如果你有发烧、咳嗽和呼吸有困难，应尽早寻求治疗，减低病情恶化，并向医疗当局坦白最近的出门行程去过那里。

然而，同一的抗疫指南中文版，在“我不该做哪些事情？”一栏，只有三个措施被形容委“不能有效应对2019冠状病毒病，甚至可能有害”，这三个措施就是吸烟、佩戴多个口罩以及服用抗生素。明显少了“服用传统中草药”。

中国传媒最近报道，在对付武汉新病毒肺炎方面，多种中药初步证实有效。例如新京报网3月5日报道，国家中医药管理局官网转发湖北新闻《多种中药初步证实有明显疗效，中央指导组要求及时总结》的消息，初步证实清肺排毒汤、连花清瘟胶囊等3个中药方剂和3个中成药对新冠肺炎有明显疗效。

报道又指，国家中医药管理局官微同时还转发科技日报报道，中药治疗新冠肺炎有效已有在动物模型上被证实的实验数据，该模型验证显示，咳速停糖浆、复方芩兰口服液等一批中成药品种可显着减轻模型小鼠肺部炎性损伤等。报道还说，临床研究显示，不同阶段均适合用中药。

不过早前中国已经传出多种传统中药对治疗病毒有效的消息，但每一次传闻过后都不了了之，只是卖药的人却狠狠的赚了一笔，例如早前上海传出服食双黄连有效压抑病毒，导致双黄连断市。又例如南京日报引述南京大学消息获悉，该校生命科学学院张辰宇教授团队的研究表明，金银花等植物中富含的MicroRNA（miRNA），有靶向和抑制新型冠状病毒的潜力，可用于新型冠状病毒的早期预防和治疗。只是传闻经过一阵炒作之后，又告无声无息沉寂下去。

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