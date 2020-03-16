洁身自好 西班牙国王费利佩与老父王切割 放弃争议遗产

西班牙国王费利佩六世（Felipe VI）今天跟深陷丑闻的父亲保持距离，不但停发父亲胡安·卡洛斯一世（Juan Carlos）的王室津贴，还宣布放弃继承父亲的个人遗产。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道说，与父亲切割关系，西班牙国王放弃继承遗产。

西班牙国王费利佩六世（Felipe VI）今天跟深陷丑闻的父亲保持距离，不但停发父亲胡安·卡洛斯一世（Juan Carlos）的王室津贴，还宣布放弃继承父亲的个人遗产。

瑞士「日内瓦论坛报」（Tribune de Geneve）本月初曾报导，胡安·卡洛斯一世一世2008年曾收受沙特阿拉伯国王阿布杜拉（King Abdullah）的1亿美元。这笔钱是以巴拿马一个基金会的名义，存入瑞士一间银行。

据这则报道说，据称，其中6500万美元是胡安·卡洛斯一世一世要给前情妇赛维根希坦（Corinna zu Sayn-Wittgenstein）的。据英国「每日电讯报」（Daily Telegraph）随后报道，52岁的费利佩六世也是基金受益人，这个基金会是胡安·卡洛斯一世一世在位时所成立的。

据王室今天发布声明表示，费利佩六世说，他曾在去年4月向公证人明确表示，他不会接受相关基金会的任何款项，并表示，他完全不知道自己是另一个基金会的受益人。据声明中更说，费利佩六世宣布放弃任何非法或可能损害王室信誉的资产、股票或投资。

据西班牙媒体报道，2014年6月宣布逊位的胡安·卡洛斯一世一世至今每年仍能获得超过19万4000欧元的津贴。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅