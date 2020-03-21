继加州之后美国多个州宣布采取封闭措施

法新社消息，在美国，继加尼福尼亚州采取封闭措施之后，其它许多州也宣布进行隔离和封锁。目前，加尼福尼亚州、纽约州、伊利诺伊州、新泽西州、宾夕法尼亚州以及内华达州等州，它们推出的封锁措施级别高于美国联邦政府的水准。

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据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至美国东部时间21日凌晨1时13分，美国新冠肺炎确诊病例累计19624例，死亡260例。其中纽约州确诊8403例，死亡46例。

纽约州依然是全美疫情最重的州。周五，纽约州长安德鲁·库莫宣布，将纽约州高新冠病毒防控措施升至最高级别——全州处于暂停状态。库莫州长的这一宣布将于周日生效。根据规定，纽约州100％的非必要劳力须强制性留在家中，或在家工作。一天前是75%。此前，美国人口最多加利福尼亚州政府下令该州近4000万居民待在家中，以防控致命的新冠病毒的传播。

美国政府已经宣布，因疫情限制南北边境的非必要旅行。美国18日已宣布暂时关闭与加拿大接壤的北部边境。20日又宣布，将限制美墨边境的非必要旅行，双边经贸活动不受此影响。美国政府20日还表示，由于疫情蔓延，美国暂停在世界各地的所有常规签证服务。不过，美国总统特朗普称并未考虑从联邦政府层面发布全美范围的居家令。

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