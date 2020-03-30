郝柏村逝世 国台办：深表哀悼 国民党：永远缅怀郝伯伯传奇一生

台湾行政院前院长郝柏村于当地时间3月30日下午2时47分，因年事已高造成多重器官衰竭于台北三军总医院内辞世，享年101岁。当天，中国国台办发言人朱凤莲应询时表示，“我们对郝柏村先生、王文燮先生不幸辞世表示深切哀悼，对他们的亲属表示诚挚慰问”。王文燮曾担任台湾国防部前副部长，87岁的他29日上午开车时，疑不慎撞上分隔护栏，经送医急救仍伤重不治。

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朱凤莲提出，“我们对郝柏村先生、王文燮先生不幸辞世表示深切哀悼，对他们的亲属表示诚挚慰问”。她说，“郝柏村先生、王文燮先生民族情怀深厚，坚决反对‘台独’，致力国家统一，为推动两岸关系发展贡献良多，赢得两岸同胞广泛赞誉和敬重”。朱凤莲称，“斯人虽逝，风范长存。期待两岸同胞携手努力，坚决反对‘台独’，维护台海和平稳定，致力实现国家统一和民族复兴。”

国民党方面，国民党主席江启臣肯定称，“郝柏村戎马一生、公忠体国，个性刚毅不屈，于国家认同上不偏不倚，是值得国民党效法的模范，除了对家属致上最高的慰问，国民党也将全力协助郝柏村的身后治丧事宜。”江启臣的声明还表示，郝柏村见证了中华民国百年历史，一生担任过无数国家及国民党要职，亲身参与保卫台湾、建设台湾，对国家民族有卓越贡献，国民党将永远缅怀“郝伯伯”传奇的一生。

马英九办公室亦称，“马英九于担任研考会主委及陆委会特任副主委时曾追随郝柏村，对其刚正、明快、积极的施政风格至感敬佩。郝柏村退休后勤于读书、着述与出版，每日必写3000字，尤其是抗战史，甚受各界推崇；其一生精采的经历，犹若一部捍卫中华民国的史诗。”

绿营方面，台湾总统府发表声明表示哀悼之意，并对于“他一生戮力从戎从公，担任军职及公职期间为国付出的辛劳，尤其在八二三炮战中守护国土有功，深表感念，也盼家属节哀保重。”台行政院长苏贞昌也透过发言人称，“非常感念郝柏村对国家的贡献，对其辞世表达不舍，也希望家属节哀。”作为郝柏村后半生的重要人物，李登辉办公室主任王燕军亦在受访时称，“郝柏村算是一代名将，长期的军旅生涯，参加过八二三炮战，政治上也为民服务很长的时间，今天仙逝也是福寿双全。”

为国民党和蒋中正领导的抗争正名是郝柏村晚年的一项主要工作。郝柏村曾在2014年7月7日访问北京，并参观中国人民抗战争纪念馆、卢沟桥，当时正值抗日战争爆发77周年纪念。郝柏村在参观纪念馆时，对解说员“再教育”；强调“八年抗日战争是蒋委员长领导的”，并4度要求解说员出示“共赴国难宣言”，以还原历史真相。

当时抗战纪念馆介绍告示写着，“中国共产党主张建立的抗日民族统一战线”及“中国共产党团结带领全国各族人民”的叙述，郝柏村看了以后伸出手指比画，告诉解说员，“纪念抗战的历史，必须要知道八年抗战是蒋委员长领导的”。郝柏村随后又问解说员，“中国共产党发表的《共赴国难宣言》这里有没有？”解说员回答没有，郝柏村继续追问，“这是国共第二次合作，迎接抗战胜利最重要的历史真相”，解说员解释，馆内只有《中国共产党为公布国共合作宣言》。

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