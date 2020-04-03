香港反修例运动至今7千逾人被捕 78人须承担法律后果

香港律政司最新介绍称，根据香港保安局提供的资料显示，自去年6月9日至今年2月29日，港警在反修例示威中共逮捕了7613人，78人须承担法律后果，涉及最多的控罪为“暴动”、“藏有攻击性武器”及“非法集结”。

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据香港电台4月3日的报道显示，律政司向立法会提交的书面答覆指出，根据保安局的资料统计，自去年6月9日至今年2月29日，当地警方在反修例示威中一共拘捕了7613人，其中1235人已完成或正在进行司法程序，78人须承担上述所提到面临指控的法律后果。

香港律政司回覆立法会特别财委会的议员查询时指，已经完成或正在进行司法程序的个案中，52人被定罪、25人签保守行为及1人被判照顾或保护令、19人获撤销控罪，其于人士的司法程序仍在进行中，另外6人经警诫后获释，512人获无条件释放，5860人的案件仍在调查中，包括保释候查和拒绝保释后被释放候查，即俗称“踢保”。

香港律政司表示，刑事检控科目前有超过200名检控人员，并一直设有一队检控人员，专责处理有关公众秩序活动的案件，最近有关公众秩序活动的案件增加，律政司亦安排了曾于专责队伍工作过的人员及调派更多人手，协助参与检控决定的相关工作。

本周三另有消息指，已有至少43名香港公务人员因反修例活动被捕，已有42人被停职。香港公务员事务局说，正积极研究是否要求所有公务员宣誓拥护《基本法》和效忠香港特区。与此同时，针对反修例运动存在的警察暴力和警方不作为等指控，香港廉政公署近日介绍称，截至今年2月底，正处理28宗与反修例运动相关并涉及公务员的怀疑贪污个案，暂未作任何检控。

此外，随着近日当地疫情防控压力的增加，3月27日傍晚，港府宣布新规例，禁止超过4人的群组聚集活动，并加强对餐厅酒吧等场所的运营管制，这些措施将暂行14天，于当地时间周五晚6点生效。此前，3月31日正值去年反修例运动中“831事件”事发7个月，有网民发起当天到港铁太子站外献花，而这是港府防疫新例“限聚令”生效后首次反修例活动。港警则在现场多次引用新例截查市民。

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