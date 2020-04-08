安倍晋三转发蔡英文推文：感谢鼓励支持 日本台湾一起加油

日本政府在4月7日就新冠肺炎疫情发布“紧急事态宣言”，台湾总统蔡英文随后以推特发日文表示，“台日将携手克服困难”。日本首相安倍晋三8日转发了蔡英文的这则推文，并用中文写道，“我们一定可以打赢病毒的挑战，共同度过这个难关！日本台湾一起加油！”

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安倍晋三在当地时间7日晚19点召开新闻发布会，就国家宣布“紧急事态宣言”向东京等7个地区民众做出说明。安倍晋三表示，截止到5月6日的一个月期间，“紧急事态宣言”实施地区将以减少7至8成人与人的接触为目标，从而降低感染扩大范围，希望当地民众尽量克制，不要外出，但可以出于例如购买药物、食品等最基本生活需要而采取外出行动；要有“自己可能已经成为感染者”的意识，谨慎行动。安倍晋三指出，由于新冠肺炎疫情，日本正面临二战之后最大的经济危机，日本政府将实施项目规模达108万亿日元（约合人民币7万亿元）的经济对策。

安倍晋三表示，为了能够维持日本医疗体系的正常运转，在考虑进一步加强医疗物资供给的同时，政府决定将轻症及无症状患者移至住宿设施进行疗养。可以明确的是，关东地区的连锁酒店可提供1万个房间，关西地区连锁酒店可提供3000个房间接收患者。他强调，当局不会封锁城市，不会封锁道路，公共交通继续运行。此外，供电、煤气供应、通信、金融、垃圾回收等社会基本事项照常进行。生活必需品的制造加工行业、物流运输业、小型零售业等继续运行。安倍晋三还呼吁称，政府和自治体无法独自顺利度过“紧急事态宣言”时期，需要国民给予配合。

安倍记者会后，蔡英文随后在推特上用日文和英文写道，“无论是地震或飓风，台日双方都借由合作，携手克服困难。”她称，“所以，一起赢得胜利之后再见面吧”。推文下方还附上台湾当局近期面对国际疫情提出的“台湾能帮忙”（Taiwan Can Help）及“台湾正在提供帮助”（Taiwan is Helping）的口号和日文版图文，表示台湾正向日方提供3项支援，包括口罩、药物和技术支援。应对新冠疫情在全球多地肆虐的局势，蔡英文周三曾于4月1日宣布，台湾将“基于人道考量”，捐赠1000万片口罩给全球疫情严重国家的医护人员，此举有被分析人士称之为“口罩外交”。据悉，台方的捐赠计划包含200万只医疗口罩会捐予美国，欧洲700万只（欧盟560万），100万只则赠与台湾的邦交国。对此，欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)2日在推特上发文向台方表示感谢，并回应称，“我们真的很感谢这样团结的做法......这表现出了我们一起抗击会更强而有力。”

日本方面，安倍晋三在8日下午转推蔡英文推文，并以中文写道，“对这次台湾许多朋友们的友情洋溢的鼓励支持，我谨借此机会表达诚挚的谢意。我们一定可以打赢病毒的挑战，共同度过这个难关！日本台湾一起加油！”此外，日本政府发言人、内阁官房长官菅义伟当天上午在例行记者会被日媒问到有关蔡英文推文一事。他回应指，“已获知上述的事情，想对台湾的温馨支援及表达支援的意愿提出感谢之意。面对新冠肺炎这全人类共同的威胁，相关国家与地区要加强合作。有关台湾愿意捐赠或供应口罩给日本一事，希望透过日本台湾交流协会处理。”

另据日本放送协会（NHK）消息，根据日本各地的地方自治团体和厚生劳动省通报的数据，截至当地时间8日零点至中午12点，当天新增感染者31人，累计新冠肺炎确诊病例达到4490人。目前日本国内感染新冠肺炎患者的死亡人数为98人。

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