中国教育部：暂停今年陆生赴台就读试点工作

自北京方面消息，中国教育部港澳台办负责人日前在接受记者采访时表示，综合考虑当前新冠肺炎疫情防控及两岸关系形势，决定暂停2020年大陆各地各学历层级毕业生赴台升读工作；对已在岛内高校就读并愿继续在台升读的陆生，可依自愿原则在岛内继续升读。

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综合报道显示，大陆高校今年对台招生政策不变，有关高校招生信息已在内地高校面向港澳台招生信息网发布。来自中国教育部的通报还表示，当务之急，要解决陆生返回台湾高校就读受阻问题，切实维护他们的正当权益。另外，大陆高校今年对台招生政策不变，有关高校招生资讯已在“内地（祖国大陆）高校面向港澳台招生信息网”发布。同样就这一问题，台陆委会在周四回应称，对陆方片面暂停陆生来台升学，罔顾学生权益，对此感到遗憾。

台陆委会发言人邱垂正说，“为避免人员移动造成疫情扩散，对于陆生的各项管理措施都是以防疫作为优先考量，教育部也订定安心就学措施，提供远距教学，保障陆生受教权益”。他还介绍称，目前台湾陆生总数约有8000多人，现有大概800多人在台湾，7000多人在中国大陆。

邱垂正称，“自爆发疫情后，大陆多数高等院校尚未开学，甚至要求境外学生在收到开学通知前不得进入校园。此外，大陆的全国高考也延后一个月举办”。他提出，大陆主管机关在疫情尚未稳定的情况下，不断要求台湾政府开放陆生返台，是“非常矛盾、不合理，也是非常不负责任的做法”。

同样就这一事件，有多名台湾大学校长认为，多少会影响学校招生，但更担心两岸学术交流因此中断。中央社报道指，世新大学校长吴永乾就此表示，这几年大陆学位生名额持续下降，以招收陆生的人数来看，对学校的冲击可能没有那么大，但是中国暂停陆生来台，除了学位生来不了，可能连研修生都没办法来，让人忧心两岸学术交流会中断。

据悉，台湾当局在1月25日宣布暂缓湖北省陆生来台入境，2月3日随后宣布所有陆生暂缓来台，包括已经在学的学位陆生、大陆研修生和交换生。同月11日还决议暂缓包括港澳居民（含学生）来台。据香港01报道，由于台湾并未宣布全面停课，当地高校的新学期也陆续于2月底开始，3月19日，大陆国台办发言人指出，在台湾高校仍正常开学情况下，不准许陆生返校显然不合理，台湾政策让8300多名在台注册就读的大陆学生权益受损。

对此，邱垂正在当时回应称，相关做法是有益于疫情仍相当严峻，基于防疫考量。他称，台湾已提供安心就学辅导措施，且各校也有远距教学服务。4月7日，中国大陆教育部相关负责人重申，此举严重损害了在台湾高校就读大陆学生的正当权益，敦促台湾当局立即改变针对陆生的不合理限制，不应片面强调防疫而罔顾陆生返校就学权利。在陆生无法返校或延期返校的情况下，台湾有关高校应当重视陆生学杂费及住宿费减免，提升网课开课数量和质量等方面的诉求，采取补救措施，合理解决陆生就学和生活面临的实际问题。

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