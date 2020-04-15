应对危机 安倍：考虑向本国民众每人追加发放10万日元

日本首相安倍晋三在当地时间周三上午与公明党党首山口那津男会谈时表示，将考虑向本国民众每人发放10万日元（约合人民币6590元）现金。

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据日本放送协会（NHK）的报道，在二人的会谈中，山口提出，鉴于新冠疫情扩大，政府应对所有本国民众每人发放10万日元现金。对此，安倍表示，“将朝着这个方向进行讨论。”在会谈后，山口对媒体称，“政府在公布紧急事态宣言后，对社会、经济等造成了很大影响，我根据这一情况督促安倍首相做出(发放现金的)决断，(我认为他)积极地接受了我的建议。”报道指，如果自公两党能够达成一致，向每位国民追加发放10万日元现金这一方案有望被写入日本第二轮经济对策。

针对疫情所带来罕见的经济危机及对普通民众生活所造成的深刻影响，现已有包括美国、加拿大、德国和法国等国政府相继出台了直接向全国公民或一线防疫人员，及指定低收入群体、海外留学生等派发现今的支持方式。国际货币基金组织（IMF）在14日发表的《世界经济展望报告》中说，基于全球多数国家疫情在今年第二季度达到峰值并在下半年消退的基准情景假设，日本经济2020年将萎缩5.2%。而这则与不少日本经济学家的预测基本一致。

大和综研经济调查部日前发布报告指，如果日本的紧急状态实施到5月底，疫情在6月份能尽早得到抑制，2020年日本实际国内生产总值（GDP）或下降4.5%；若疫情拖到年底，今年日本经济降幅则可能扩大至7.6%，日本经济遭受的打击也将超过2008年金融危机。

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