香港法律界选委：呼吁中央尊重《基本法》对司法独立所作出的庄严承诺

香港全体法律界特首选委4月15日发表联合声明提出，就3名资深法官近日接受路透社访问时称，香港的司法独立正受到北京领导层攻击的事件表示深切关注和忧虑，并呼吁中央尊重《基本法》对司法独立所作出的庄严承诺，避免作出或说出任何可能会被视作干预或削弱香港司法独立的事情。

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声明指出，留意到路透社有关香港法官担心司法独立受威胁的报道，联署选委表示深切关注及忧虑，指司法独立属法治核心要素及香港社会的重要基石，受《基本法》宪制保障。声明列举《基本法》的其他条文也同样反映对司法独立的保障，例如第88条制定了任命法官的机制，第92条强调须根据司法和专业才能选用法官，以及第89条规定了法官只有在特定情况下才可被免职。

声明认为，中央政府的自我克制是成功落实一国两制的重要基础，包括国务院港澳办及中联办在内的中央政府各部门，试图干预香港本地事务的行为，例如为影响法庭判决而评论，均可能违犯《基本法》第22条。该条款内容包括，“中央人民政府所属各部门、各省、自治区、直辖市均不得干预香港特别行政区根据本法自行管理的事务；中央各部门、各省、自治区、直辖市在香港特别行政区设立的一切机构及其人员均须遵守香港特别行政区的法律”等内容。

这一声明由全体30名香港法律界特首选委联署，包括大律师公会主席戴启思、资深大律师陈景生及港大法律学院首席讲师张达明等。依据2017年香港特区选举委员会划分，代表当地法律界从业人士的30名法律界选委隶属该委员会第二届别，委员会总1200名选委。

路透社在周二引述了3名香港匿名资深法官的话说，香港的司法独立正受到来自北京领导层的攻击，他们认为这是自1997年主权移交以来对法治的最大威胁，作为香港自由基石的司法独立，正在为生存而战。该报道提到，受访的3名香港法官表示，担心北京会在法官人选上作出干预。其中一位受访法官亦称，担心北京失去耐性，尝试找出收紧的方法，如果过程中出现干预，可能会引发法官辞职。

受访的3名法官指出，他们忧虑北京会更加频密地释法，潜在地侵蚀香港的法院。有法官表示，忧虑新一代的法官未能顶住压力。报导还引述与香港终审法院首席法官马道立接近的人士称，有中国大陆法官及官员定期向马道立宣传北京的爱国议程，并强调司法机构捍卫中国主权和国家安全的重要性。一名认识马道立的人士称，马道立面对不理解香港三权分立、司法独立真正价值的党政官僚，已感到疲累，这批中共官员视法治是维护“一党专政”的工具。

同样就这一报导内容，马道立15日发声明并回应称，自2010年担任终院首席法官以来，终院首席法官从未在任何时间遇到或感受到内地机关以任何形式就香港司法独立，包括委任法官的事宜，作出干预。他同时强调，司法独立受《基本法》保障，是香港法治的重要一环。

另据《明报》报导，港大法律学院教授、名誉资深大律师陈文敏对此分析指，有否真正干预和是否感受到干预是两回事。他说，内地机构过去不只一次对香港法庭“指指点点”，如在宣誓案前已作出人大释法，企图影响判决；近日国务院港澳办和中联办亦对香港司法机构的案件作出评论，“这不只是关注，而是干预”。陈文敏认为，可能马道立不觉得有干预，但肯定司法界感觉到，“当有实质干预时已经太迟，令人不相信法庭是独立判决”甚至令司法制度崩溃，因为涉及信心问题。

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