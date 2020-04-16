武汉街头惊现威胁方方大字报：要求“削发为尼或以死谢罪”

综合各方消息显示，武汉市内近日出现了一则公开威胁作家方方的大字报，指她“干着严重伤害构陷国家的事情”，还要她交出所有财产，且削发为尼或以死谢罪，否则将以“中华民族的古朴侠义方式”对她进行“文攻武伐”。

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根据网友查证比对，这张题为“告方方书”的大字报张贴在武汉市中心的武昌区大东门一带。而大东门距武昌起义旧址、黄鹤楼、蛇山、首义公园等人多地带十分接近。这篇大字报用略带潦草的字样写道，“吃人血馒头方方，吃在新中国，长在红旗下，享受着种种国家体制内优好的福利和待遇，却干着严重伤害构陷国家的事情”。大字报称，“不用方方妳问我是谁，我知道自己是谁，我只是一介乡下农人《昨天还在农田里播种花生》。尽管如此，但是这不能妨碍我来武汉，以流浪的方式，对方方你进行憎恨和愤怒的表达和讨伐”。

这张大字报最后写道，“我强烈的要求方方把自己的全部财产，毫无保留地拿出来还给国家，然后削发为尼或者以死的方式向国人悔错谢罪，否则，我个人将会以中华民族那种古朴的侠义方式，对方方你进行文攻武伐”。对此，方方在当地时间15日晚通过微博写道，“昨天出现的。如果他写的是‘民主自由’或是‘官员公布财产’，他多半昨晚已在派出所了。但他针对和威胁的对象是我，这跟网民骂我一样，他和他们都不需要付出代价。警方也不会介意他是否对一个公民构成人生威胁。这也是我对此世道抱以期待的同时，又有着更多悲哀的原因。”

自方方在武汉暴发疫情之后开始撰写“方方日记”，并逐渐引发网民巨大关注以来，对她个人的批评和支持两边对立一直存在。反对者中，激进分子对她个人通过网络等渠道进行人身攻击。今年3月中旬，一篇题为“一位高中生给‘方方阿姨’的信”的网文刷遍微信朋友圈，方方本人随后也给这名自称“高中生”的文章作者回信。另有好事者以“一位高中生给‘方方阿姨’的信”为模板，撰写了“一位高中生写给‘杜甫叔叔’的信”的仿文进行恶搞和回应。

中央社的相关报道指出，在这一大字报事件发生后，不少网友对方方表达支持。有网友表示，“这种素质，不意外，方方加油”；更有人说，“这样的人越多，中国就越难有希望”；但也有人认为，“方方，你敢说你都在理（有理）吗”，“匹夫有责，至少他（写大字报者）做到了”。另有网友强调，若有问题可以告到武昌区法院去“声张正义”，而不是通过这“违法行为”；也有人呼吁武汉官方重视此事，“绝对不能打开这个潘朵拉盒子”。与此同时，若搜索“方方大字报”字眼则在新浪微博遭到屏蔽。此外，随着“方方日记”英文版和德文版将在年内得到出版的消息得以公布，在微博和微信等社交平台上支持和反对的声音同样在延续。

对此，方方16日下午在微博转发题为“现在看来，方方日记，更应该早点在海外出版，越早越好”的他人网文。文章写道，“相比较而言，那些企图遮掩疫情严重性真实性，生怕方方日记被翻译成外文出版，并将其上升到所谓给西方攻击我们送武器的说法的人，还是那句话，这种人不是蠢，就是坏，更多的是坏。”文章称，“他们只是缺乏常识和独立思考能力。如果还年轻，这也是一个成长过程。”

据悉，方方本名汪芳，祖籍江西省彭泽县，生于江苏省南京市，成长于湖北省武汉市，中国当代女作家，曾任湖北省作家协会主席。1955年出生的她此前曾于2016年发表过长篇小说《软埋》一书，这部小说讲述了一位在土改中失去惨痛记忆的老妇人的故事引发广泛关注。早年间，她曾于1982年发表了小说处女座《大篷车上》等小说和散文书籍。自武汉当地新冠肺炎疫情于今年1月20日被官媒公开后，自25日开始，身在武汉的作家方方以日记的方式，记录“封城”后她在这座城市的所见所闻、所思所感，直到3月25日停止，共计60篇。

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