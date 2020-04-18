中国驻俄罗斯大使：有国人闯关回国输入病毒令人不齿

中国驻俄罗斯大使张汉晖4月17日晚与在俄罗斯的华侨华商代表进行了在线交流。他在沟通中指出，新冠肺炎疫情完全结束前，中俄之间陆路口岸的旅客检查功能绝不会再开启。他还痛斥此前有些国人闯关回国，造成病毒输入，并称“这种做法令人不齿！”

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围绕中俄两国目前的通关问题，张汉晖介绍指，第一、在疫情完全结束之前，中俄陆路口岸的旅检功能绝不会再开启，什么时候疫情完全结束了，什么时候旅检功能再开启。他续称，第二、滞留在远东的中国公民要在当地接受隔离，同时也要安排好自己的生活，准备生活到疫情结束。希望造谣者放弃侥幸心理，不要再造这种谣言。张汉晖口中的谣言指的是，近日有传言称，两国边界的“绥芬河口岸将恢复通关”。另据俄罗斯方面最新通报的17日数据显示，在过去的一天中，俄罗斯境内新增确诊患者超过4千人（4070），继续刷新单日新增确诊人数纪录。至此，俄罗斯累计确诊病例突破3万人（32008），新增41例死亡后累计达到273人。俄总统普京还在当天就国内医疗设施建设和医疗资源配置，与政府成员和地方官员进行探讨时表示，目前俄罗斯全境新冠肺炎疫情拐点尚未到来，新冠病毒在境内传播风险仍然很高。

张汉晖指出，随着全球新冠肺炎疫情的暴发，主要是在欧洲暴发之后，俄罗斯疫情防控局势逐渐紧张，“现在俄罗斯的疫情不仅仅是汹涌，而是有点凶险。”他介绍称，截至目前，全俄累计确诊病例32008例，其中莫斯科市18105例，累计死亡病例273例。“我个人判断，这个数字在未来还会急剧上升，主要是因为检测面还没有铺开，如果检测面铺开，可能会有更多确诊病例。” 张汉晖说，欧洲疫情迅速暴发是俄罗斯始料未及的，这给俄罗斯的疫情防控带来了很大的内忧外患。在针对在俄留学生是否可以回国的问题上，张汉晖表示，当前情况下，最安全的方式就是在居所隔离，不要出去，有问题、有困难，找使领馆帮忙。他说，“我们会通过商会、学生会、学联等一切组织给你们提供帮助，使领馆这方面说到做到。” 张汉晖续称，目前，使领馆已经给留学生发出了第一批的健康包，第二批还在路上。

在沟通当中，张汉晖还特意提到了，有个别中国人通过某种途径闯关回到国内，造成病毒输入，道义上是要受到谴责的。张汉晖强调，这些人为了逃脱责任，声称是“俄罗斯不让我们待了”。他说，“这种做法令人不齿！吃着中俄合作的饭，砸了中俄关系的锅，是没有道德底线的。”此外，针对近日引发网民关注的俄当局要驱逐150万中国人的传言，张汉晖再次出面否认。他称，据驻俄使馆统计，目前在俄罗斯境内所有的中国人加在一起都不足15万，哪来的150万？“这个谣造得太离谱了！”

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