扮警察随机杀人 加拿大现恶性枪击事件

加拿大当局周日发生一名持枪者于12小时内在新斯科舍省杀害10余人，其中包括一名女警枪击事件，这是加拿大30年来最恶劣的肆意谋杀案。据皇家加拿大骑警(RCMP)称，51岁的Gabriel Wortman将他的车伪装成巡逻警车的样子，在新斯科舍省多处地点开枪射击。枪手最后或已经被真警击毙。

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据路透社报道，加拿大发生30年来最恶劣肆意枪击案，一枪手扮警察连杀10余人。

据加拿大当局周日公布，一名持枪者于12小时内在新斯科舍省杀害10余人，其中包括一名女警，这是加拿大30年来最恶劣的肆意谋杀案。皇家加拿大骑警(RCMP)称，51岁的Gabriel Wortman将他的车伪装成巡逻警车的样子，在新斯科舍省多处地点开枪射击。当局称他们仍在试图确定最终死亡人数。据警方还表示，Wortman已经死亡，但不能确认CTV有关他是被RCMP枪杀的报道。

“今天对新斯科舍省来说是毁灭性的一天，将会被铭记很多年，”新斯科舍省RCMP指挥官Lee Bergerman告诉记者。被杀害的女警是一位RCMP军官。

该事件似乎是加拿大近些年最严重的同类案件。1989年12月蒙特利尔一持枪者杀害15名妇女，2018年4月多伦多一男子驾驶货车故意冲撞人群导致10人死亡。

路透社说，在加拿大，肆意枪击事件相对较罕见，该国的枪支管制法律要比美国严格。

据法新社说，加拿大警方指出，位于东南岸的诺瓦斯科细亚省（Nova Scotia），一名51岁枪手在一夜之间开枪杀害至少10人，其中包括一名警员。经过数小时的搜捕后，凶嫌被发现已经死亡。

加拿大警方发言人威勒（Chris Weather）在记者会上表示：「我们没有最终数据，但死亡数超过10 人。几乎可以肯定会超过10人。」据威勒提到：「针对犯嫌的搜捕在今晨结束。犯嫌被发现时，我可以确认他已经死亡。」

法新社消息没有提及枪犯是否是被警方击毙。

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