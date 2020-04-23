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抗击新冠疫情: 德国全面推行口罩强制令

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德国一些商店开门，最早的顾客在排队。2022年4月20日Les premiers clients depuis l'ouverture de certains magasins en Allemagne, le 20 avril 2020.
德国一些商店开门，最早的顾客在排队。2022年4月20日Les premiers clients depuis l'ouverture de certains magasins en Allemagne, le 20 avril 2020. REUTERS/Ralph Orlowski
作者： 柏林特约记者 丹兰

为抗击新冠疫情，德国普遍引进口罩强制令。德国抗击新冠病毒的疫苗也开始进入临床试验。

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据德国广播电台报道，自下周起，德国所有联邦州都将实行口罩强制令。萨克森州是第一个引进口罩强制令的联邦州，于上周五开始实行。现在，其他各州纷纷跟进。周三，不来梅成为最后一个跟进的联邦州。由此，德国全国各地最晚自下周起，都将实行佩戴口罩义务。在大部分联邦州，人们购物和乘公交车时，都必须戴口罩。但柏林和勃兰登堡州略微宽松一些，只要求在乘公交车时必须戴口罩。交通部长朔尔建议人们在乘坐火车和飞机时，也佩戴口罩。

与此同时，德国启动了对新冠病毒疫苗的临床试验。主管疫苗研究工作的保罗埃里希研究所（PEI）首次批准了抗击新冠病毒疫苗的临床试验。该机构在周三举行的新闻发布会上宣布，位于美因茨的Biontech公司获准就疫苗试剂进行临床试验。四月底，研究项目就会上马。该公司表示，首先将会在大约200名志愿者身上进行四种可能的疫苗的接种试验。这一试验需三到五个月。第二步则将在数千名志愿者身上进行疫苗接种试验。试验研究工作将持续到2021年。

保罗埃里希研究所表示：“在人体上进行疫苗临床试验，是我们在为德国民众乃至更多人群提供预防新冠病毒（Covid-19）的安全有效疫苗的道路上至关重要的裡程碑”。

根据研发类制药企业联合会发布的数据，全球至少有80个新冠疫苗研发项目正在进行之中。中国和美国已有四种疫苗进入了临床试验阶段。

根据柏林罗伯特科赫研究所周三公布的数据，德国已确诊的相关病毒患者共有145694人，新增2237人，病亡人数增加到4879人。痊愈人数逼近10万人，现为99400人。德国病亡率偏低已引起多方惊讶。《新苏黎世报》为此称德国是个奇迹国家。

 

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