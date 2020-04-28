荷兰驻台机构改名 中国驻荷使馆要求澄清 提出严正交涉

自台北方面消息，荷兰贸易暨投资办事处代表纪维德(Guy Wittich)4月27日宣布，这一荷兰驻台机构改名为“荷兰在台办事处”。对此，中国驻荷兰大使馆28日回应称，中方对此表示严重关切，即与荷兰外交部联系，要求荷方作出澄清，并向对方提出严正交涉。

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据中央社报道，纪维德就荷兰驻台机构改名一事形容指，“少一点、多很多”。而就这一事件，中国驻荷兰使馆除向荷方提出严正交涉外，使馆方还强调，台湾问题涉及中方核心利益，坚持“一个中国”原则是发展中荷关系的政治基础。中方敦促荷方切实恪守坚持一个中国原则的承诺，妥善处理涉台问题，以实际行动维护中荷关系健康稳定发展。

据公开资料显示，荷兰与中华民国从1913至1950年曾存有官方外交关系。1950年双方断交后，大使馆随即关闭。直至1970年代后，于对方境内设立代表机构。今年随着新冠疫情持续蔓延全球之际，台湾日前曾捐赠荷兰60万只口罩，荷兰外交官员亦曾回函表示感谢，并肯定台湾成功控制疫情，也将学习相关经验。据悉，荷兰在台办事处27日于脸书发文指，适逢当天是荷兰国王节庆祝，虽然全球疫情严峻，仍专程空运来台3999朵荷兰国花郁金香，向台湾第一线医护人员表达诚挚谢意。

当地时间27日晚7时，纪维德在荷兰贸易暨投资办事处脸书粉丝团发表短片宣布，办事处业务在过去几年扩展许多新领域，因此即日起将过去名称“荷兰贸易暨投资办事处”（Netherlands Trade & Investment Office）简化为“荷兰在台办事处”（Netherlands Office Taipei），省略“贸易暨投资”，并说“少一点、多很多”。

同样在疫情欧洲国家紧缺医疗物资的背景下，荷兰卫生部日前介绍指，已经召回60万片中国大陆进口并送到医护人员手上的口罩，因为这些口罩的品质被指未达标准。就这一事件，中国商务部外贸司一级巡视员江帆曾于月初回应称，这种说法不是事实的全貌，有些完全归咎于中国产品质量不过关，实际上有多方面原因，比如中外产品质量标准不同、使用习惯存在差异，甚至使用者操作不当也可能引发质量疑问。

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