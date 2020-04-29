新冠危机：德国国民生产总值今年将下跌6.3%

新冠危机将给德国经济带来沉重打击。政府预测，2020年国民生产总值将下跌6.3%。企业和经济联合会要求政府快速松动防疫管控

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据德国电视一台报道，德国政府预测，新冠危机将给世界和德国经济带来严重损害。德国经济部长阿尔特迈尔周三在柏林推出政府春季预测，预计新冠疫情将导致德国经济大衰退，其损害将超过2008/2009年的金融危机。德国经济在繁荣增长了十年后，今年将出现大转折，国民生产总值今年将下跌6.3%。出口预计将下降11%以上。进口方面，由于采取了持续的援助措施，下滑相对较小，为8%。第二季度的经济估计下滑最严重。之后将开始复苏。2021年，国民生产总值将增长5.2%。到2022年初，德国经济才能恢复到新冠疫情前的水平。

经济萧条也将打击劳工市场。失业率将由危机前的约5%上升到5.8%。37万人将失去工作。受到损害特别严重的是餐饮和宾馆业，贸易和企业服务。阿尔特迈尔表示，德国将逐步松动管控，但各行各业不可能一下子就高速运转起来。

德国经济界满怀忧虑并焦躁不安。德国工业联合会表示，这是联邦德国自成立以来遭遇的最严重经济萧条，该联合会要求尽快通过刺激经济计划让工业生产重又回到高水平。

多个经济联合会致信总理府，警告政府下周如果继续推延松动防疫管控，将带来不良后果。经济生活必须自五月四日后重又被激活。

阿尔特迈尔表示，政府将推出四步方案让经济重新起步。

根据柏林罗伯特科赫研究所周三公布的数据，新冠病毒在德国带来的病亡人数增加到6115人。已确诊的受感染者达157641人，一天内新增1304人。感染率下降到0.75。也就是说，1个新患者目前感染0.75 人。

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