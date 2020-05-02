德国总理默克尔呼吁就研制新冠疫苗和药品进行国际合作。德国逐步松动防疫管控。但经济界进一步向默克尔施压，要求尽快松动管控，恢复生产。

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默克尔在其每周视频上，呼吁人们在研制新冠药品和疫苗方面进行国际合作。在5月4日欧盟会议即将到来之前，她表示：“为研制新冠疫苗，今天估计还缺乏80亿欧元。”德国将投入一个很明显的财政数字。但具体将投入多少，她没有说明。

据德国广播电台报道，德国各州进一步松动防疫管控。萨安州和萨尔州现决定放宽交际限制。自周一起，萨安州允许五人一起出门。他们可以来自不同家庭。此前，不是一个家庭的人，顶多可以两人在外面会面。另外，店铺超过800平米的商店，在满足一定条件下，可以重新开门营业。按摩，修脚，美甲沙龙也都可以开门接待客人。对养老院、疗养院的访问禁令也被取消。从5月8日起，在一定条件下，可以重新使用儿童游乐场。

萨尔州也于周六出台了放宽防疫管控的一系列规定。人们出门不再需要适当的理由。顶多两家人可以举行聚会。 大商店周一允许重新开门营业。到月底，将研制一套方案，让餐饮业重又开始营业。学生必须在暑假前复课。萨尔州州长汉斯还呼吁进行跨界合作，更好地应对未来的病毒大流行。

本周四，联邦和州政府在视频会议上决定，在遵守卫生和保持距离规定的情况下，进一步放宽防疫管控，其中包括重新开放儿童游乐场、博物馆、展览、动物园、植物园并允许宗教聚会等。具体步骤由各州自己决定。

就防疫管控措施，默克尔和各州州长承受着越来越大的压力。近日来，德国出现多个反对管控限制的示威游行活动。据慕尼黑《水星报》报道，工业界现在甚至向默克尔下了最后通牒，要求尽快并稳妥地恢复工业生产。德国工业联合会主席坎普夫要求最迟在5月6日前制定逐步放宽限制的政治计划，因为交际禁令给德国工业带来了亿万欧元的损失。而5月6日也正是默克尔将就针对旅游业、餐饮业以及学校和幼儿园的防疫管控措施进行讨论和调整的日子。

德国新冠病毒新感染人数仍在继续下降。根据柏林罗勃特科赫研究所周六公布的数据，德国一天内出现的新患者下跌到1000人以下，为945人。新病毒引发的病亡人数总计6575人。已确诊的受感染者共计161703人。痊愈人数达129000人。

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