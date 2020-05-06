美华裔科学家在新冠病毒研究将发生“重大发现”时于家中被枪杀

综合多方消息显示，当地时间5月2日下午，美国宾夕法尼亚州一名华裔医学研究人员被发现在家中遭枪杀遇害，其生前所供职的匹兹堡大学通过声明表示，遇害时受害者对新冠病毒的研究工作即将取得“重大发现”。

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据美国有线电视新闻网（CNN）报道显示，现年37岁的刘兵（Liu Bing音译）是匹兹堡大学医学院的助理教授，5月2日被人发现，刘兵教授在宾州罗斯镇（Ross Township）的家中遇害，头部、颈部、胸部和躯体都有枪伤，刘兵死亡消息也在随后获得匹兹堡大学证实。负责该案的调查人员表示，一名未被公布身份的男子是杀害刘兵的凶手，而该男子被指在枪杀刘兵后从他的家中离开，并回到其停在100码外的车中自杀身亡。当地警方相信，凶手和受害人之间互相认识，办案的科赫普警探（Detective Sgt.Brian Kohlhepp）强调，“没有任何证据显示刘兵的被害跟他是华裔有关”。

事发后，匹兹堡大学发表了一篇声明并证实了刘兵的死讯。声明写道，“（我们）对刘兵悲惨的死亡而感到深深的伤痛，他（在生前）是一名多产的研究者，在匹兹堡大学的同事们也仰慕他。校方向刘的家人、朋友和同事在这一艰难时刻致以最深刻的同情”。刘兵生前在匹兹堡大学计算机和生物系统系的同事并发表声明写道，“刘兵在解构新冠病毒感染的细胞机制及并发症的细胞基础研究方面，即将取得重大发现。我们将努力完成他的研究，以对他的杰出科学表现致敬。”

另据《匹兹堡邮报》报道显示，凶手被指是一名叫顾浩（Gu Hao音译）的46岁男子。警方对两人的具体关系和凶手作案动机未予透露。据悉，刘兵被杀时，他的联排别墅的前后露台门都打开了。枪击案发生时，他的妻子不在家。这对夫妻没有孩子，他的父母都住在中国，刘兵是独子。此外，匹兹堡大学的校刊《大学时报》5日刊登了题为“匹大哀悼被枪杀致死的医学院研究教授刘兵”的文章。文章写道：“罗斯警方正在调查涉嫌杀害匹大教授后自杀的案件。该教授一直在从事与COVID-19疫情有关的项目。”

文章介绍称，现年37岁的刘兵系匹大医学院计算与系统生物系的研究助理教授，“一位杰出的研究员，他赢得了该领域许多同事的赞赏，并为科学做出了独特的贡献。”刘兵被指毕业于新加坡国立大学，获得计算机科学学士学位和博士学位，此后在卡耐基梅隆大学计算机科学系做博士后研究，2014年开始在匹兹堡大学工作。他在SARS-CoV-2感染的细胞机制以及并发症的细胞基础方面取得非常重要的发现。刘兵所在的系也在网站对其逝世表示哀悼，并在悼词中对其学术成果予以极高的评价。

悼词写道，“刘兵博士是一位杰出的研究员，赢得了该领域许多同事的尊重和赞赏，并为科学做出了独特的贡献。他的专业领域是生物系统动力学的计算建模和分析。他开发了高性能计算技术和先进的机器学习方法，用于建模复杂细胞相互作用的时间演化，贝叶斯网络模型和方法以及统计模型检查和敏感性分析”。据悉，刘兵是一位多产的研究员。在他的职业生涯中，他与他人合著了30多篇著作，其中2020年发表4篇，包括一本书。他在巴哈尔实验室（Bahar Lab）中扮演着关键角色，并且是实验室的系统生物学研究负责人。近年来，他在《自然化学》《辐射研究》《科学报道》《科学信号》《国际分子科学杂志》和《药理学前沿》杂志上发表了多篇文章。

相关报道注意到，匹茨堡大学医学院上个月曾经在国际医学期刊《柳叶刀》发表论文称，已经研发出一支新冠肺炎候选疫苗，初步动物实验证实能产生足够抗体，希望在几个月后能启动临床试验。

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