Coronavirus – 巴西处于经济崩溃边缘

巴西经济部长发出警告，为因应冠状病毒疫情迅速蔓延所实施的封城措施，及其对生产带来的混乱将在一个月内，不仅造成经济崩溃，还有社会解体。

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据本台法广RFI周五(2020年5月8日)的法文报道，巴西经济部长周四发出的这一预警是严肃的，当时巴西总统就在其身边。巴西总统还再次重申，他反对封城。而巴西最高司法当局则准许各地省长和市长自行决定是否强制采取封城措施。

Le président brésilien Jair Bolsonaro aux côtés de son ministre de l'Économie masqué Paulo Guedes. Les deux hommes ont rendu visite au président de la Cour suprême le 7 mai à Brasilia, et alerté sur le risque d'effondrement économique du pays. © REUTERS/Adriano Machado 路透社

巴西总统在没有事先日程安排的情况下，临时走访了最高法院院长，并做出如下表示：我们应该保护生命，但有一个问题更加让人感到担忧…，那是失业问题，经济停顿。

一场加剧社会不公的流行病

国际货币基金组织认为，巴西的经济尚未从2015年与2016年的历史性衰退中恢复。受疫情影响，国民生产总值今年存在收缩5，3%的风险。巴西已是拉美地区Covid-19疫情最严重的国家

巴西Covid-19感染曲线发展节奏令人感到十分担忧。自周五截止，已有14万多个确诊病例，9千6百人病亡。对此数据，科学界认为，远被低估了。

圣保罗和里约这两座大城市已成为了两大主要发病地，另有许多地方的医院急诊病房都已满员。此外，有着1100万居民的贫民窟情况更是令人不堪，最弱势群体的死亡率尤其的高。

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