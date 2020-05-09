不敌新冠病毒冲击，美国118年彭尼（JCPenney）连锁百货公司一周内申请破产

彭尼百货(J.C. Penney)将在一周内申请破产保护，并关闭旗下约850家商店中的四分之一，成为继高档百货尼曼马可斯(Nieman Marcus)宣布申请破产保护后，在新冠病毒冲击下又一个申请破产的大型百货连锁公司。

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总部设于德州的彭尼百货公司已有118年历史，拥有8万5000名员工，目前该公司正与债权人商讨“债务人融资贷款”，以进行破产重组，贷款额可能达4至5亿元。

申请破产的日子取决于公司无法从债权人那里争取到时间。截至5月7日为止，彭尼公司有1700万元债务到期未偿还，12日就算违约拖欠；之前于4月15日到期未还的1200万元债款30天宽限期也将于5月15日届满。

消息人士说，彭尼百货正讨论在摆脱破产保护后分拆为两家独立公司，其中之一拥有部分房地产，并成为另一家专营零售业务的房东，而债权人将控制企业，藉以宽恕债务。

彭尼百货目前虽有足够现金应付未来几个月，仍面临6月份到期的1亿500万元债务和大约3亿元的年度利息支出，2023年将有超过20亿元债务到期。

彭尼1902年在怀俄明州开设第一家商店，118年来走过1930年代经济大萧条，走过2008年金融海啸，21世纪初备受电子商务挑战，最终在新冠病毒冲击下宣告破产。

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